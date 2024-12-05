Hava Durumu Raporu İl İl 5 Aralık 2024 | MGM'den buzlanma ve don uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle Batı Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Samsun, Tokat, Trabzon, Rize, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevreleri ile Muğla kıyılarında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu bölgelerin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur etkili olabilir.
Buzlanma ve Don Uyarısı
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Ayrıca iç ve batı bölgelerde sis ve pus görülme olasılığı yüksek.
Hava Sıcaklığı
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar Durumu
Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden, diğer bölgelerde ise güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
TÜRKİYE'NİN HAVA DURUMU: BÖLGE BÖLGE DETAYLI TAHMİNLER
Marmara Bölgesi: Parçalı Bulutlu Bir Gün
Marmara Bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Önemli bir yağış beklentisi bulunmuyor.
Edirne: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi: Sağanak Yağışlara Dikkat
Ege Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim. Gece saatlerinde Muğla kıyılarında aralıklı sağanak yağış bekleniyor.
Afyonkarahisar: 8°C, Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Denizli: 15°C, Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İzmir: 18°C, Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Manisa: 15°C, Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Yağışlar Etkisini Gösterecek
Akdeniz Bölgesi'nde Antalya ve Hatay çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer illerde parçalı bulutlu bir hava hakim.
Adana: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 18°C, Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 16°C, Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mersin: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: Sis ve Don Tehlikesi
İç Anadolu'da Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı görülebilir.
Ankara: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu
Çankırı: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu
Konya: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz: Yağmur ve Sis Hakim
Batı Karadeniz kıyılarında ve Düzce çevrelerinde aralıklı yağmur bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis etkili olabilir.
Bolu: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 12°C, Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kastamonu: 4°C, Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak: 12°C, Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz: Karla Karışık Yağmura Hazırlıklı Olun
Bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Özellikle Trabzon ve Rize çevrelerinde yağışlar etkili olacak.
Amasya: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 14°C, Öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
Tokat: 7°C, Öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
Trabzon: 13°C, Gece saatlerinde yağmurlu, yüksekler karla karışık yağmurlu
Doğu Anadolu: Kar Yağışı Kapıda
Doğu Anadolu'da yağmur ve sağanak yağışlar etkili olurken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Bölge genelinde pus, sis, buzlanma ve don riski mevcut.
Erzurum: -5°C, Parçalı ve çok bulutlu
Kars: 3°C, Parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu
Van: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu: Sağanak Yağışlar Geliyor
Güneydoğu Anadolu'da özellikle Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa çevrelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Bölgenin kuzeydoğusunda sis görülebilir.
Diyarbakır: 12°C, Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Gaziantep: 11°C, Öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
Siirt: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa: 15°C, Öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
Denizlerde Hava Durumu
Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmurlu. Dalga yüksekliği 0,5-2,5 metre.
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. Dalga yüksekliği 0,5-1,5 metre.
Ege: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Kuzey Ege'de dalgalar akşam saatlerinde 2-3 metreye ulaşabilir.
Akdeniz: Sağanak yağışlı, yer yer fırtınamsı rüzgar etkili. Dalga yüksekliği 1,5-3 metre.