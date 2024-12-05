Hava Durumu Raporu İl İl 5 Aralık 2024 | MGM'den buzlanma ve don uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle Batı Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Samsun, Tokat, Trabzon, Rize, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevreleri ile Muğla kıyılarında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu bölgelerin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur etkili olabilir.

Buzlanma ve Don Uyarısı

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Ayrıca iç ve batı bölgelerde sis ve pus görülme olasılığı yüksek.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar Durumu

Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden, diğer bölgelerde ise güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'NİN HAVA DURUMU: BÖLGE BÖLGE DETAYLI TAHMİNLER

Marmara Bölgesi: Parçalı Bulutlu Bir Gün

Marmara Bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Önemli bir yağış beklentisi bulunmuyor.

Edirne: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi: Sağanak Yağışlara Dikkat

Ege Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim. Gece saatlerinde Muğla kıyılarında aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Afyonkarahisar: 8°C, Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Denizli: 15°C, Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İzmir: 18°C, Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Manisa: 15°C, Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Yağışlar Etkisini Gösterecek

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya ve Hatay çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer illerde parçalı bulutlu bir hava hakim.

Adana: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu

Antalya: 18°C, Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay: 16°C, Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Mersin: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: Sis ve Don Tehlikesi

İç Anadolu'da Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı görülebilir.

Ankara: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu

Çankırı: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu

Konya: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz: Yağmur ve Sis Hakim

Batı Karadeniz kıyılarında ve Düzce çevrelerinde aralıklı yağmur bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis etkili olabilir.

Bolu: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu

Düzce: 12°C, Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kastamonu: 4°C, Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Zonguldak: 12°C, Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz: Karla Karışık Yağmura Hazırlıklı Olun

Bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Özellikle Trabzon ve Rize çevrelerinde yağışlar etkili olacak.

Amasya: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 14°C, Öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

Tokat: 7°C, Öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

Trabzon: 13°C, Gece saatlerinde yağmurlu, yüksekler karla karışık yağmurlu

Doğu Anadolu: Kar Yağışı Kapıda

Doğu Anadolu'da yağmur ve sağanak yağışlar etkili olurken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Bölge genelinde pus, sis, buzlanma ve don riski mevcut.

Erzurum: -5°C, Parçalı ve çok bulutlu

Kars: 3°C, Parçalı ve çok bulutlu

Malatya: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu

Van: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Sağanak Yağışlar Geliyor

Güneydoğu Anadolu'da özellikle Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa çevrelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Bölgenin kuzeydoğusunda sis görülebilir.

Diyarbakır: 12°C, Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Gaziantep: 11°C, Öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

Siirt: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu

Şanlıurfa: 15°C, Öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

Denizlerde Hava Durumu

Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmurlu. Dalga yüksekliği 0,5-2,5 metre.

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. Dalga yüksekliği 0,5-1,5 metre.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Kuzey Ege'de dalgalar akşam saatlerinde 2-3 metreye ulaşabilir.

Akdeniz: Sağanak yağışlı, yer yer fırtınamsı rüzgar etkili. Dalga yüksekliği 1,5-3 metre.