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Halil Falyalı’nın eşi Özge Falyalı’ya 40 milyon $’lık bahis davası

Halil Falyalı’nın eşi Özge Falyalı'ya 40 milyon $’lık bahis davası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.12.2024 09:16
Güncelleme:05.12.2024 09:16
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şoförü Murat Demirtaş ile birlikte silahlı saldırıyla öldürülen Halil Falyalı'nın kurduğu suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması tamamlandı. Örgüt yöneticisi olarak değerlendirilen Halil Falyalı'nın eşi Özge Falyalı ve Hakan Atıcı ile birlikte 35 şüpheli hakkında 51 yıl 9 ay hapis cezası istendi.
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Halil Falyalı’nın eşi Özge Falyalı’ya 40 milyon $’lık bahis davası
Falyalı’nın eşine 40 milyon $’lık bahis davası
Falyalı’nın eşine 40 milyon $’lık bahis davası
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