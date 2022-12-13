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Antalya'da mali suçlarla mücadele! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sabah saatlerinde kamera karşısına geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Antalya’da mali suçlarla mücadele! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sabah saatlerinde kamera karşısına geçti

Son dakika haberine göre: Antalya'da Mali suçlarla mücadele operasyonu gerçekleştirilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kamera karşısına geçerek operasyon hakkında detaylar verdi. Bakan Soylu, 136 kişinin mal varlıklarının dondurulduğunu ve 101 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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