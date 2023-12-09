Halil Falyalı suikastinin sır tetikçisi Hollanda’nın Zoetermeer kasabasında yakalandı

ZANLI TUTUKLANDI

İşte bu olayla ilgili olarak Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez adlı iki kardeş tutuklandı.

Söylemez kardeşlerin iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıla kadar hapisleri istenirken, önceki gün sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Halil Falyalı ve şoförünü öldüren zanlı Avrupa'da ortaya çıktı.

Türk emniyet birimleri zanlının Hollanda'nın Zoetermeer kasabasında olduğu bilgisine ulaştı.

Hemen Hollanda polisiyle temas sağladı.





Türk emniyet birimlerinin uyarısı üzerine harekete geçen Hollanda polisinin Lahey yakınlarındaki kasabada operasyon düzenledikleri belirtildi.

Dün hakim karşısına çıkan zanlı tutuklandı. Hollanda'da tutuklu bulunan zanlının Türkiye'ye iade edileceği belirtiliyor.

AVUKAT KAÇTI

Falyalı suikastinin dün davası vardı. Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in de aralarında bulunduğu 7 sanık hakim karşısına çıktı. Söylemezler'in avukatı mazeret bildirmeden davaya katılmadı. Mahkeme, bir dahaki celseye barodan avukat atanmasına karar verdi. Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in de bulunduğu 5 sanık cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşma 22 Aralık'a ertelendi.

DİĞER KRİPTO KASASI SAHİPLERİ ARANIYOR



Falyalı suikastı sonrası gözler yasa dışı bahis ve kripto paralarına çevrilmişti. Paraların Falyalı'ya aktarıldığı belirlendi.

Ekipler, Falyalı'nın eşi Özge Falyalı ile birlikte 11 kişinin toplam 2.5 milyar lirayı sakladıklarını ortaya çıkardı. 46 kişi gözaltına alındı. Özge Falyalı ile birlikte diğer kripto kasası sahipleri aranıyor.