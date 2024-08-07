Halil Falyalı cinayetinde karar! Ceza yağdı! Planlayarak adam öldürme suçundan ömür boyu hapis...
KKTC' de iş insanı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş'ı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan isimlere verilen cezalar açıklandı. 17 davadan suçlu bulunan Ömer Tunç'a ömür boyu, Veysel Sare'ye 35 yıl, Musa Çiçek'e 20 yıl hapis cezası verildi.
Girne'ye bağlı Çatalköy'de 8 Şubat 2022 tarihinde silahlı saldırı düzenleyerek iş insanı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş'ı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan ve dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından planlayarak adam öldürme başta olmak üzere 17 davadan suçlu bulunarak, mahkum edilen sanıklar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek hakkındaki ceza kararı bugün açıklandı.
MAHKEME CEZA YAĞDIRDI
Mahkeme, Ömer Tunç'a ömür boyu, Veysel Sare'yi 35 yıl, Musa Çiçek'i ise 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.
OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen davanın kararında polis olağanüstü tedbirler aldı. Mahkeme avlusu, Mustafa Çağatay Caddesi ve birçok noktada Özel Harekat ekipleri görev aldı. Sanıklar, Özel Harekatın korumalığını yaptığı araçlarla cezaevinden ayrı ayrı arabalarla taşınarak Girne Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirildi. Sanıklar Ağır Ceza salonuna yerleştirilene kadar cadde araç trafiğine durduruldu. Polis ekiplerinin duruşma salonunda da güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.
Karar öncesi Falyalı'nın ailesi, yakınları ve sevenleri mahkeme önünde toplandı.
KARAR AÇIKLANDI
Kararı açıklamak için oturum yapan Başkan Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer'den oluşan ağır ceza heyet, sanıkların planlayarak adam öldürme başta olmak üzere 17 davadan mahkum edildikleri hatırlatıldı. Mahkeme Başkanı Soyer, sanıkların planladıkları cinayetten vazgeçebilecekken bu eylemlerini sürdürdüklerini, maktullerin otelden çıkış saatini hesapladıktan sonra Çatalköy'e hareket eden sanıkların burada öldürme eylemlerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Soyer, cinayet işlenmeden önce sanıklar Veysel Sare ile Musa Çiçek'in ülkeye kaçak girdiğini de söyledi.
Planlayarak adam öldürme suçunun ömür boyu hapis cezası öngören en ağır suçlar arasında olduğuna dikkat çeken Soyer, anayasaya göre herkesin yaşam hakkının olduğunu, yaşam hakkının en temel insan hakkı olduğunu vurguladı. Soyer, sanık Ömer Tunç'un "taammüden adam öldürme" fiilini bizzat gerçekleştirdiğini, bu nedenle bu sanığa daha ağır ceza verilmesine karar verdiklerini söyledi. Diğer sanıklar Veysel Sare ile Musa Çiçek'in de taammüden adam öldürme suçuna iştirak ettiklerini belirten Soyer, sanıkların planlayarak, tasarlayarak ve acımasız bir biçimde "adam öldürme" suçunu istediklerini dile getirdi.
Soyer, oybirliğiyle sanık Ömer Tunç'a ömür boyu, Veysel Sare'ye 35 yıl, Musa Çiçek'e ise 20 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en iyi 100 Savunma Şirketi belli oldu! Türkiye'den büyük başarı: 5 basamak birden...
- Çelik Kubbe nedir, ne işe yarar? ASELSAN Çelik Kubbe hava savunma sistemi özellikleri neler?
- Bolu Tüneli neden kapalı? 2024 Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman açılacak? Kaç gün kapalı kapalı kalacak? Son gelişmeler...
- 3.7 milyon emekliye maaş farkı geldi! 4A-4B'liye noktasına virgülüne hesap tablosu: 7.500, 8.250, 9.250, 10.000 TL...
- EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024 açıklandı mı?
- Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zamana kadar? 2024 Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL?
- Filenin Sultanları yarı final rakibi belli oldu mu, kim olacak? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?
- VPN kullananlara para cezası var mı, yasal mı? VPN nedir, ne işe yarar? VPN kullanmanın zararları neler? IOS, Android...
- 1992 1995 1999 2001 2003 sigorta başlangıcına gümüş emeklilik formülü! Kadın-erkek yaş, gün tablosu...
- HAC 2025 ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? Ücreti ne kadar?
- TEMU, Ali Ekspres, Amazon'dan alışveriş yapanlar dikkat! Yurt dış alışveriş limiti ne kadar oldu? Artık gümrükte...
- AÖL 3. Dönem sınav sonuçları son dakika | Her an açıklanabilir! Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?