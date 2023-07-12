Emniyet teyakkuzda! Halil Falyalı suikastında intikam şüphesi! 4 tetikçi adım adım izleniyor

Falyalı'nın H. K., C. L., F. K. ve S. Ç. isimli kişileri Türkiye'ye gönderdiği saptandı. İddiaya göre Hüsnü Falyalı'nın, kardeşinin korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık'ı da cinayetten sorumlu tuttuğu, bu kişilerle onların tahliye edilmesi durumunda 'hesaplaşacağı' da ortaya çıktı!