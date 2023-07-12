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Emniyet teyakkuzda! Halil Falyalı suikastında intikam şüphesi! 4 tetikçi adım adım izleniyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2023
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Emniyet teyakkuzda! Halil Falyalı suikastında intikam şüphesi! 4 tetikçi adım adım izleniyor

Son dakika haberine göre kumarhaneci olarak tanınan ve sır bir suikaste kurban giden Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre cinayeti işleyen Söylemez Kardeşleri ve suikastın arkasındaki isimlerden intikam almak için Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı Türkiye'ye 4 tetikçi gönderdi. Emniyet güçleri bu tetikçilere karşı teyakkuza geçti.

Tarihler 8 Şubat 2022'yi gösterdiğinde KKTC şok bir infazla sarsıldı. Halil Falyalı, Girne'deki malikanesinden çıktıktan sonra uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.

Şoförü Murat Demirtaş olay yerinde, Halil Falyalı ise hastanede ölürken polis düğmeye bastı. Suikastı işledikleri iddia edilen Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez tutuklandı.

Söylemez kardeşlerin iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıla kadar hapisleri istenirken dün şok bir gelişme yaşandı. Hüsnü Falyalı'nın, kardeşinin intikamını almak için 4 tetikçiyi Türkiye'ye yolladığı anlaşıldı.

Falyalı'nın H. K., C. L., F. K. ve S. Ç. isimli kişileri Türkiye'ye gönderdiği saptandı. İddiaya göre Hüsnü Falyalı'nın, kardeşinin korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık'ı da cinayetten sorumlu tuttuğu, bu kişilerle onların tahliye edilmesi durumunda 'hesaplaşacağı' da ortaya çıktı!

3 ŞEHİRDE ALARM...
Bu gelişme üzerine Emniyet düğmeye bastı. Konuyla ilgili İstanbul, Hatay, Gaziantep'deki birimlere detaylı bir rapor yollandı. Raporda Falyalı'nın, görünürde bu kişileri 'beğenmediği' gerekçesiyle Türkiye'ye gönderdiği ancak asıl amacının Cemil Önal'ı öldürtmek olduğu vurgulandı.

'İnfaz ekibi' olduğu iddia edilen 4 kişinin farklı havalimanlarını kullanarak 2 Haziran'da Türkiye'ye geldiği raporlandı. Emniyet birimleri şimdi bu şahısları yakalamak için operasyonlar düzenliyor.

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