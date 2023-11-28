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Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin mağduru konuştu! 200 bin doları böyle çalmışlar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.11.2023
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Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin mağduru konuştu! 200 bin doları böyle çalmışlar

Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan parayı aklama suçundan tutuklanan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler le ilgili yeni gelişme yaşandı. Atv Haber sazan sarmalı tuzağına düşen bir isme ulaştı. 200 bin dolarını kaptıran mağdur vatandaş başına gelenleri anlattı.

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla tutuklanmıştı. Atv haber sazan sarmalı tuzağına düşen bir isme daha ulaştı.

Onu ağın içine çeken firari doktor Ersin Eroğlu'ydu. İddiaya göre; Nihal Bahar Candan kardeşler de aynı sarmalın içindeydi.

Suç örgütü ağına düşürdüğü mağdura güven verdikten sonra bu sefer de onu yemeklere çağırdı. O yemeklerde mağdura ünlüler, avukatlar ve fenomenler de eşlik etti.

Suç örgütü mağduru onlarla tanıştırdı. Ardından da ucuz araç vaadiyle kandırıp dolandırdı.

Mağdur adam, başına gelenleri şöyle anlattı: "Onlara güvendikten sonra doktor bana araç teklifinde bulundu.

TMSF'nin el koyduğu araçları sattıklarını söylediler. Yaklaşık yüzde 30 daha ucuza geliyordu araçlar. 21 iş gününde geleceğini söylüyordu."

Mağdur vatandaş, 'Bahar ve Nihal Candan'ı kaç kere gördünüz?' sorusunu ise şöyle yanıtladı: 4-5 kere gördüm.

Sohbet ediyorlardı. Bahar daha çok yakındı onlarla. Para istediğini duydum. Yakın ilişkiler kurduğunu gördüm.

Deneme amaçlı aldık. İki araç geldi. Sonra yüksek meblağlarda aldığımız araçlar gelmedi. Toplamda 200 bin dolar civarında dolandırıldık.

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