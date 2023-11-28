Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin mağduru konuştu! 200 bin doları böyle çalmışlar
Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan parayı aklama suçundan tutuklanan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler le ilgili yeni gelişme yaşandı. Atv Haber sazan sarmalı tuzağına düşen bir isme ulaştı. 200 bin dolarını kaptıran mağdur vatandaş başına gelenleri anlattı.
Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla tutuklanmıştı. Atv haber sazan sarmalı tuzağına düşen bir isme daha ulaştı.
Onu ağın içine çeken firari doktor Ersin Eroğlu'ydu. İddiaya göre; Nihal Bahar Candan kardeşler de aynı sarmalın içindeydi.
Suç örgütü ağına düşürdüğü mağdura güven verdikten sonra bu sefer de onu yemeklere çağırdı. O yemeklerde mağdura ünlüler, avukatlar ve fenomenler de eşlik etti.
Suç örgütü mağduru onlarla tanıştırdı. Ardından da ucuz araç vaadiyle kandırıp dolandırdı.
Mağdur adam, başına gelenleri şöyle anlattı: "Onlara güvendikten sonra doktor bana araç teklifinde bulundu.
TMSF'nin el koyduğu araçları sattıklarını söylediler. Yaklaşık yüzde 30 daha ucuza geliyordu araçlar. 21 iş gününde geleceğini söylüyordu."
Mağdur vatandaş, 'Bahar ve Nihal Candan'ı kaç kere gördünüz?' sorusunu ise şöyle yanıtladı: 4-5 kere gördüm.
Sohbet ediyorlardı. Bahar daha çok yakındı onlarla. Para istediğini duydum. Yakın ilişkiler kurduğunu gördüm.
Deneme amaçlı aldık. İki araç geldi. Sonra yüksek meblağlarda aldığımız araçlar gelmedi. Toplamda 200 bin dolar civarında dolandırıldık.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Havlularınızı pamuk gibi yapacak! Misafiriniz, kaynananız, anneniz inanamayacak! Tek kaşık eklemeniz yeterli
- 12 bin TL altı 7.525 TL üstü maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine çarşamba perşembe kişi başı 10.700 TL jesti! Duyuru saat 09.55'te geldi
- Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı KURA CANLI İZLE | 28 Kasım Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASİL isim listesi sorgulama! iskur.gov.tr hastane personel alımı
- Erken emekli olmak isteyene piyango vurdu! 6 yıl öne çekebilirsiniz! 1999-2002-2009 arasına yaş hesabı geldi
- KYK burs/kredi takvimi çıktı! KYK Genel Müdürlüğü duyurdu, hesabınıza bakın! Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine tahsis numarasına göre...
- 2024 zamlı Asgari ücret miktarında 2'li jest açıldı! Maaş artışında %35-40-45-50'lik oran hesapları netleşti! 11.402 TL alana Refah Payı dahil en az...
- 15 tatil ne zaman 2024? 2. ara tatil hangi tarihte başlayacak? MEB 2023-2024 TAKVİMİ!
- Sarımsağı yıllarca yanlış tüketmişiz! Bu şekilde bütün vitamini gidiyor...
- YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seyran'ın son sözü...
- Emekliye müjde akşam saatlerinde duyuruldu! SSK, Bağkur'luya 5 bin TL'ye ek 10.000 TL-12.500 TL...
- SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI SONUCU! 27 Kasım 2023 Sivasspor - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
- AK Parti Antalya belediye başkan aday adayları isim listesi 2024 açıklandı mı? Antalya belediye başkan adayları belli oldu mu?