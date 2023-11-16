Bahar-Nihal Candan olayında yeni gelişme! Firari CHP’li doktor Refik Ersin Eroğlu’nun mesajlarına ahaber.com.tr ulaştı: 100 milyonluk vurgunda tuzak böyle kuruldu

Sosyal medya üzerinden ultra lüks yaşantılarının paylaşımlarını yapan fenomenlerin tek tek iplikleri pazara çıkıyor. Engin-Dilan Polat çiftinin "kara para aklama, vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis oynatma" gibi suçlamalarla tutuklanmasının ardından, birçok fenomen sosyal medya hesaplarında temizliğe başladı. Katıldıkları bir yarışma programıyla ünlenen Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler de "çete üyesi olma ve kara para aklama" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

İstanbul'dan Kars'a uzanan dolandırıık olayında Nihal Candan'ın suç örgütü lideriyle sevgili olduğu, Bahar Candan'ın ise örgütün gizli kasası olduğu iddiasıyla ilgili soruşturma sürerken, örgütün kilit elemanlarından birinin adı da ortaya çıktı.