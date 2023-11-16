Bahar-Nihal Candan olayında yeni gelişme! Firari CHP'li doktor Refik Ersin Eroğlu'nun mesajlarına ahaber.com.tr ulaştı: 100 milyonluk vurgunda tuzak böyle kuruldu
Türkiye son günlerde sosyal medya fenomenlerinin el altından yaptığı vurgunu konuşurken, Engin-Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının ardından, Bahar-Nihal Candan kardeşler de "kara para aklama" ve "çete üyesi olma" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Candan kardeşlerin karıştığı suç örgütünün kilit ismi CHP'den milletvekili adayı olan doktor Refik Ersin Eroğlu çıktı. Yurt dışına kaçtığı düşünülen Eroğlu'nun çeteye müşteri çektiği ve insanları tuzağa düşürdüğü öğrenilirken, ahaber.com.tr CHP'li doktorun hastalarını da tuzağa düşürmek için attığı mesajlara ulaştı.
Sosyal medya üzerinden ultra lüks yaşantılarının paylaşımlarını yapan fenomenlerin tek tek iplikleri pazara çıkıyor. Engin-Dilan Polat çiftinin "kara para aklama, vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis oynatma" gibi suçlamalarla tutuklanmasının ardından, birçok fenomen sosyal medya hesaplarında temizliğe başladı. Katıldıkları bir yarışma programıyla ünlenen Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler de "çete üyesi olma ve kara para aklama" suçlamalarıyla gözaltına alındı.
İstanbul'dan Kars'a uzanan dolandırıık olayında Nihal Candan'ın suç örgütü lideriyle sevgili olduğu, Bahar Candan'ın ise örgütün gizli kasası olduğu iddiasıyla ilgili soruşturma sürerken, örgütün kilit elemanlarından birinin adı da ortaya çıktı.
CHP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI
"Ünlülerin doktoru" olarak da bilinen CHP'den İstanbul 2. Bölge 27. sıradan milletvekili adayı Refik Ersin Eroğlu'nun örgütte kritik bir rol oynadığı ve soruşturmadan kısa bir süre önce yurt dışına kaçtığı tespit edildi.
İstanbul'dan Kars'a uzanan çetenin bir süre Kars ayağında görev aldığı tespit edilen CHP'li doktorun, bir süre Kars'ta bulunan Kafkas Üniversitesi Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olarak çalıştığı da öğrenildi. Ardından İstanbul'a gelerek özel bir hastanede çalışan Eroğlu, daha sonra kendisine Nişantaşı'nda özel bir klinik açtı.
14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde CHP'den aday olan firari durumdaki Eroğlu ile ilgili seçim çalışması paylaşımları CHP'nin resmi hesaplarında hala yer alıyor.
HASTALARINI DA TUZAĞA ÇEKMEYE ÇALIŞTI
Firari CHP'li doktor Refik Ersin Eroğlu'nun İstanbul'da görev alırken bazı hastalarını da ucuza araç satışı vaadiyle tuzağa çekmek istediği öğrenildi. ahaber.com.tr'nin ulaştığı o WhatsApp mesajlaşmalarında, Eroğlu'nun bazı hastalarına piyasa değerinin altında fiyatlarda otomobil ilanları paylaştığı ve "zarflama" denilen yöntemle hastalarını da tuzağa düşürmeye çalıştığı görüldü.
Eroğlu'nun 28 Aralık 2022 tarihinde bir hastasına, "2018 model Renault Megane 1.5dCI Joy Dizel yarı otomatik renk beyaz 85.678 KM hatasız boyasız tramersiz piyasa değeri: 545-555 bin TL arası, muammen bedel: 298.600 TL, hizmet bedel: 29.860 TL" şeklinde mesaj atarak piyasa değerinin altında araç satışı yapıyormuş imajı verdiği, hastasının cevap vermemesi üzerine ise "yanlış atmışım" şeklinde olayın üzerini örtmeye çalıştığı görüldü.
DOLANDIRICILIK NASIL YAPILDI?
26 Eylül 2023 tarihinde yapılan suç duyurusunda 3 şikâyetçi ve 25 mağdur yer aldı. İddiaya göre; İstanbul'da kliniği olan Kars doğumlu Doktor Refik Ersin Eroğlu, Hacı İsrafil Sağlam isimli tanıdığına WhatsApp'tan araç listesi gönderdi. Bu araçların batık şirketlerden el konulan filo araçları olduğunu ve TMSF'nin, vergi dairelerinin piyasadan yüzde 30-40 daha ucuza sattığını söyledi. Dolandırıcıların senaryosuna göre; bir kişi en fazla üç araç alabiliyordu. Bunun için bir şirket kurulmuştu ve araç satın almak isteyen kişilerden yüzde 10 hizmet bedeli alınıyordu. Araç satın almak isteyen kişi 21 gün önce paranın tamamını göndermeliydi. Şirket takas da kabul ediyordu. İddiaya göre; Hacı İsrafil Sağlam, Ekim 2022'de 1.5 milyon TL'lik bir araç için ismini yazdırdı. Doktor olduğu için güvendiği Refik Ersin Eroğlu'na paranın tamamını gönderdi.
Bir hafta sonra Doktor Refik Ersin Eroğlu, "Otomobilin hazır gel, teslim al" diyerek onu çağırdı. İstanbul'a gelen Hacı İsrafil E., burada şirketin sahibi olarak Kaan Hamzaoğlu isimli kişiyle tanıştırıldı. Lüks lokantalardaki akşam yemekleri ve otellerdeki toplantılarla gözü boyandı. Hacı İsrafil Sağlam'ın ifadesine göre; araç alım satım işinin yılbaşına kadar süreceği ve herkesin büyük para kazanabileceği anlatılmıştı. Hacı İsrafil Sağlam'a çok fazla çevreye duyurmadan, yakınındaki kişileri araç almaya ikna etmesi teklif edildi. Bunun karşılığında komisyon verilecekti.
Hacı İsrafil Sağlam'ın Kars'taki akrabaları ve arkadaş çevresinden çok sayıda kişi araç satın almak ve takas için ismini yazdırdı. İlk dönemde araçlar sorunsuz teslim edildi ve güven tesis edildi. Aslında talebin artması ve vurgun yapılacak para hedefine ulaşılması beklendi. Bu sırada 20'yi aşkın talep geldi, bazıları otomobillerini ve evlerini takas için şirkete devretti.
YEMEKTE BAHAR CANDAN VARDI
Bu sırada Hacı İsrafil Sağlam ile birlikte Ömer K., Nesim A. sarmalın içine girmişti. Takas yaparak önce araçlarını almışlar daha sonra yeni araçlar için isim yazdırıp paraları göndermişlerdi. İfadelerine göre; şirket yöneticisi olduğunu söyleyen Kaan Hamzaoğlu ile İstanbul Etiler, Bebek gibi semtlerdeki lüks lokantalarda yemek yerken doktor, avukat ve polis olduğunu söyleyen kişiler vardı. Suç duyurusuna göre şikayetçi Hacı İsrafil Sağlam, Etiler'deki Tepsi Et Lokantası'ndaki bir yemekte Kaan Hamzaoğlu ve Dr. Refik Ersin Eroğlu'nun yanı sıra moda programlarıyla ünlenen ve sosyal medyada gösterişli hayatını sergileyen Bahar Candan'ın olduğunu söyledi. Hacı İsrafil Sağlam ve diğer şikayetçi Ömer K. bir başka yemekte ise Bahar Candan'ın ablası olan sosyal medya fenomeni Nihal Candan ile tanıştıklarını anlattı. Ayrıca organizasyondaki kişiler suç örgütü lideri Ümit Saral'ın da bu işini içinde olduğunu öne sürmüştü.
Artık çete, Sazan Sarmalı'nı toplamak için beklediği noktaya gelmişti. Çete üyeleri, otomobilleri teslim etmedi, teslim edilen bazı otomobiller trafikte durduruldu ve bu araçların bir kiralama şirketine ait olduğu ortaya çıktı. Çete üyeleri telefonlarını değiştirerek ortadan kayboldu. Suç duyurusuna göre; sadece Kars'tan 20'yi aşkın mağdur toplam 30 milyon TL dolandırılmıştı. Diğer illerden de tuzağa düşenlerin ortaya çıkmasıyla vurgunun boyutunun 100 milyon TL'yi aştığı öğrenildi.
ahaber.com.tr/ÖZEL
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