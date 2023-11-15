Bahar - Nihal Candan olayında şok gelişme! İşin ucu CHP'li doktora dayandı

Dolandırıcılık yapan çeteye üye olma ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar Candan ve Nihal Candan'ın emniyetteki işlemleri devam ederken, 100 milyona yakın yapılan vurgunla ilgili flaş bir gelişme ortaya çıktı. Soruşturma devam ederken çetenin en kilit isimlerinden birinin İstanbul'da doğum kliniği sahibi olan ve genel seçimlerde CHP'den milletvekili adayı olan doktor Refik Ersin E. olduğu ortaya çıktı. Emniyet yurt dışına kaçtığı öğrenilen doktorun peşine düştü.