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Bahar - Nihal Candan olayında şok gelişme! İşin ucu CHP'li doktora dayandı

Dolandırıcılık yapan çeteye üye olma ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar Candan ve Nihal Candan'ın emniyetteki işlemleri devam ederken, 100 milyona yakın yapılan vurgunla ilgili flaş bir gelişme ortaya çıktı. Soruşturma devam ederken çetenin en kilit isimlerinden birinin İstanbul'da doğum kliniği sahibi olan ve genel seçimlerde CHP'den milletvekili adayı olan doktor Refik Ersin E. olduğu ortaya çıktı. Emniyet yurt dışına kaçtığı öğrenilen doktorun peşine düştü.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 15.11.2023 21:20 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 21:20
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Bahar - Nihal Candan olayında şok gelişme! İşin ucu CHP’li doktora dayandı

Ucuza araç sattıklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan ve güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bahar - Nihal Candan olayında şok gelişme! İşin ucu CHP’li doktora dayandı

İddiaya göre, düzenlenen operasyonda Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle birlikte İsrafil S. adlı kişi de Kars'ta gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

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Bahar - Nihal Candan olayında şok gelişme! İşin ucu CHP’li doktora dayandı

KRİTİK İSİM CHP'Lİ DOKTOR ÇIKTI
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen bir isim ortaya çıktı.

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Bahar - Nihal Candan olayında şok gelişme! İşin ucu CHP’li doktora dayandı

İstanbul'da ünlü isimlerin kadın doğum doktoru olan ve genel seçimlerde CHP'den milletvekili adayı olan Refik Ersin E.'nin soruşturma kapmasında arandığı öğrenildi. Çeteyle bağlantılı birçok kişinin dolandırılmasını sağladığı iddia edilen doktorun yurt dışına kaçtığı belirtildi.

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Bahar - Nihal Candan olayında şok gelişme! İşin ucu CHP’li doktora dayandı

ŞİKAYETÇİLER ARTTI
Yapılan soruşturma kapmasında Eylül ayında 3 şikayetçi ve 25 mağdur dosyada yer aldı. İddiaya göre; İstanbul'da kliniği olan doktor Refik Ersin E. , Kars'tan gözaltına alınan İsrafil S. isimli tanıdığına çetenin sattığı sözde ucuz araçlardan birini sattı.