Beylikdüzü'nde korkutan yangın! İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı
Beylikdüzü'nde 5 katlı binanın bahçe katında yangın çıktı. Dumanların sardığı apartmanın üst katında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın, saat 13.45 sıralarında Yakuplu Mahallesi 40'ıncı sokakta yaşandı. 5 katlı binanın bahçe katındaki dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
İddiaya göre, yangının alevlerini gören evdeki vatandaşlar kendisini dışarıya atıp itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanlar tüm apartmanı sararken üst katlarda mahsur kalan 3 vatandaş ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenle balkondan kurtarıldı.
Yangın söndürülürken çıkma nedeninin araştırıldığı öğrenildi. Dumandan etkilenen 3 vatandaşa ise olay yerine gelen ambulansta sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.
Yangını gören bir vatandaş, " Ne olduğunu bizde tam bilmiyoruz şofbenden çıktığı söyleniyor" dedi.
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