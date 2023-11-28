Beylikdüzü’nde korkutan yangın! İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı

Yangın söndürülürken çıkma nedeninin araştırıldığı öğrenildi. Dumandan etkilenen 3 vatandaşa ise olay yerine gelen ambulansta sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Yangını gören bir vatandaş, " Ne olduğunu bizde tam bilmiyoruz şofbenden çıktığı söyleniyor" dedi.