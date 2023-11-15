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Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alınmıştı! Sebebi ortaya çıktı! Çetenin konu mankeni oldular...

Televizyondaki moda yarışması programıyla ünlenen sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı. İkilinin "suç gelirlerinin aklanması" kapsamında yakalanarak emniyete getirildiği öğrenildi. Candan kardeşlerin 100 milyonluk vurgun yapan suç örgütüne üye oldukları iddia edildi. Öte yandan soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 15.11.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 10:13
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Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alınmıştı! Sebebi ortaya çıktı! Çetenin konu mankeni oldular...

Televizyondaki moda yarışması programıyla ünlenen sosyal medya fenomenleri Gül Nihal Candan (Çiçek) ile (Alisya) Bahar Candan polis tarafından gözaltına alındı. Candan kardeşlerin, 100 milyon liralık vurgun yapan suç örgütüne üye oldukları iddia edildi.

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Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alınmıştı! Sebebi ortaya çıktı! Çetenin konu mankeni oldular...

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amiriliği ekipleri, 3 yıl önce İstanbul'da "Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" yalanıyla birçok kişiyi dolandıran Eren Koç'un liderliğini yaptığı çeteyi çökertti.

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Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alınmıştı! Sebebi ortaya çıktı! Çetenin konu mankeni oldular...

UCUZ ARAÇ SÖZÜ

Çetenin elde ettiği paralarla Tokat'ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı ve 90 milyon lira vurgun yaptığı belirlendi. Çetede Onur Apaydın'ın liderliğindeki başka bir ekibin de "ucuz araç" sözüyle 13 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Bu çete de polis ekiplerince çökertildi.

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Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alınmıştı! Sebebi ortaya çıktı! Çetenin konu mankeni oldular...

KONU MANKENİ OLDULAR
Polis soruşturma kapsamında dün sosyal medya fenomenleri Gül Nihal Candan (Çiçek) ile (Alisya) Bahar Candan'ı gözaltına aldı. Çete liderlerinden Onur Apaydın'ın tuzağına düşürmek istediği müştekileri lüks restoranlara çağırarak yemek yedirdiği ve bu sırada sözde satışını yapacağı araçların tanıtımını yaptığı belirlendi. Apaydan'ın bu tanıtımlarda arkadaşları olan Bahar Candan ile Nihal Candan'ı reklam yüzü ve konu mankeni olarak kullandığı tespit edildi.

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Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alınmıştı! Sebebi ortaya çıktı! Çetenin konu mankeni oldular...

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SUÇ KAYITLARI

Nihal Candan'ın poliste 3, Bahar Candan'ın ise 2 kaydının olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri Nihal Candan'ın ismini Gülnihal olarak değiştirdiğini belirledi.

Onur Apaydın'ın dolandırıcılıktan elde ettiği paraları daha sonra Candan kardeşler üzerinden akladığı ileri sürülüyor. Soruşturma kapsamında Hacı İsrafil Sağlam da Kars'ta gözaltına alındı.