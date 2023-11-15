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Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alınmıştı! Sebebi ortaya çıktı! Çetenin konu mankeni oldular...
Televizyondaki moda yarışması programıyla ünlenen sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı. İkilinin "suç gelirlerinin aklanması" kapsamında yakalanarak emniyete getirildiği öğrenildi. Candan kardeşlerin 100 milyonluk vurgun yapan suç örgütüne üye oldukları iddia edildi. Öte yandan soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 15.11.2023 09:59Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 10:13