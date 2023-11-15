Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alınmıştı! Sebebi ortaya çıktı! Çetenin konu mankeni oldular...

UCUZ ARAÇ SÖZÜ

Çetenin elde ettiği paralarla Tokat'ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı ve 90 milyon lira vurgun yaptığı belirlendi. Çetede Onur Apaydın'ın liderliğindeki başka bir ekibin de "ucuz araç" sözüyle 13 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Bu çete de polis ekiplerince çökertildi.