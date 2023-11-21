21 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dolandırıcılıktan tutuklanan Nihal Candan’ın 4 aylık evli olduğu ortaya çıktı! İşte herkesten gizlediği kocası

Dolandırıcılıktan tutuklanan Nihal Candan’ın 4 aylık evli olduğu ortaya çıktı! İşte herkesten gizlediği kocası

Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklandı. Hapse kararı sonrası gözyaşlarına boğulan Nihal Candan'ın 4 ay önce evlendiği ancak nikahla ilgili hiç paylaşım yapmadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21.11.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 11:16
  • 1
  • 21
Dolandırıcılıktan tutuklanan Nihal Candan’ın 4 aylık evli olduğu ortaya çıktı! İşte herkesten gizlediği kocası

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının hemen ardından Bahar ve Nihal Candan kardeşler de suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Dolandırıcılıktan tutuklanan Nihal Candan’ın 4 aylık evli olduğu ortaya çıktı! İşte herkesten gizlediği kocası

Mahkemeye çıkarılan kardeşler tutuklandığını duyunca ağlayarak sinir krizi geçirdi.

  • 3
  • 21
Dolandırıcılıktan tutuklanan Nihal Candan’ın 4 aylık evli olduğu ortaya çıktı! İşte herkesten gizlediği kocası

Kardeşlerden Nihal Candan'la ilgili ortaya çıkan gerçek ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

  • 4
  • 21
Dolandırıcılıktan tutuklanan Nihal Candan’ın 4 aylık evli olduğu ortaya çıktı! İşte herkesten gizlediği kocası

4 AY ÖNCE EVLENDİ

Nihal Candan 4 ay önce sessiz sedasız evlendiği ancak nikaha dair tek bir paylaşım yapmadığı ortaya çıktı.

  • 5
  • 21
Dolandırıcılıktan tutuklanan Nihal Candan’ın 4 aylık evli olduğu ortaya çıktı! İşte herkesten gizlediği kocası

28 Temmuz'da iş insanı Mehmet Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın nikah görüntüleri de ortaya çıktı. Çiftin nikah şahidi ise Candan kardeşlerin anne ve babası oldu.