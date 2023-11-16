HaberlerGaleriBahar Candan ve Nihal Candan'ın ifadeleri ortaya çıktı! Kara para nasıl aklanmış? Şoke eden hayvancılık detayı
Bahar Candan ve Nihal Candan'ın ifadeleri ortaya çıktı! Kara para nasıl aklanmış? Şoke eden hayvancılık detayı
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından kara para aklamak ve çete üyesi olmak suçlamalarıyla gözaltına alınan Bahar Candan - Nihal Candan kardeşlerin sorgusu sürüyor. 100 milyonluk vurgunun yapıldığı dolandırıcılıkta iddiaya göre çetenin hayvancılık işine girerek kara para akladığı iddia edildi. Diğer yandan Candan kardeşlerin ifadeleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.11.2023 09:10Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 09:31