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Haberler Galeri Bahar Candan ve Nihal Candan'ın ifadeleri ortaya çıktı! Kara para nasıl aklanmış? Şoke eden hayvancılık detayı

Bahar Candan ve Nihal Candan'ın ifadeleri ortaya çıktı! Kara para nasıl aklanmış? Şoke eden hayvancılık detayı

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından kara para aklamak ve çete üyesi olmak suçlamalarıyla gözaltına alınan Bahar Candan - Nihal Candan kardeşlerin sorgusu sürüyor. 100 milyonluk vurgunun yapıldığı dolandırıcılıkta iddiaya göre çetenin hayvancılık işine girerek kara para akladığı iddia edildi. Diğer yandan Candan kardeşlerin ifadeleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.11.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 09:31
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Bahar Candan ve Nihal Candan’ın ifadeleri ortaya çıktı! Kara para nasıl aklanmış? Şoke eden hayvancılık detayı

Dolandırıcılıktan elde edilen paraları aklamak iddiasıyla gözaltına alınan fenomen Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kardeşlerin gözaltına alındığı olay şu şekilde gelişti: Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2020'de gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı.

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Bahar Candan ve Nihal Candan’ın ifadeleri ortaya çıktı! Kara para nasıl aklanmış? Şoke eden hayvancılık detayı

İstanbul'da "Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" yalanıyla birçok kişiyi dolandıran Eren K.'nın liderliğini yaptığı çete, polis ekiplerince düzenlenen baskınla çökertildi. Çetenin elde ettiği paralarla Tokat'ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı iddia edildi. Düzenlenen operasyonda 275 büyükbaş, 473 küçükbaş hayvan ele geçirildi. 24 kişi gözaltına alınırken şebekenin vurgun büyüklüğünün 90 milyon lira olduğu kaydedildi.

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Bahar Candan ve Nihal Candan’ın ifadeleri ortaya çıktı! Kara para nasıl aklanmış? Şoke eden hayvancılık detayı

6 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili 29 müşteki olduğu ortaya çıktı. 24 kişinin tutuklandığı olayın ardından soruşturma dosyası kapanmadı. Yapılan zincirleme çalışmaların ardından çetenin devamı olduğu iddia edilen Onur A.'nın liderlik ettiği bir şebeke takibe alınmaya başlandı.

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Bahar Candan ve Nihal Candan’ın ifadeleri ortaya çıktı! Kara para nasıl aklanmış? Şoke eden hayvancılık detayı

Elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç alıp, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıklarını tespit etti. 13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayarak araç teslimi sağlamadıkları belirlendi. 3 Mayıs 2023'de düzenlenen operasyonda aralarında Onur A.'nın olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonda 5 kişi tutuklandı.

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Bahar Candan ve Nihal Candan’ın ifadeleri ortaya çıktı! Kara para nasıl aklanmış? Şoke eden hayvancılık detayı

Soruşturmanın ikinci ayağında tutuklanan şüphelilerin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine soruşturmanın devamı sürdürüldü. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda tutuklanan Onur A. ile ilgili önemli detaylara ulaşıldı.