Bahar Candan ve Nihal Candan’ın ifadeleri ortaya çıktı! Kara para nasıl aklanmış? Şoke eden hayvancılık detayı

Elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç alıp, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıklarını tespit etti. 13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayarak araç teslimi sağlamadıkları belirlendi. 3 Mayıs 2023'de düzenlenen operasyonda aralarında Onur A.'nın olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonda 5 kişi tutuklandı.