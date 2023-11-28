Galatasaray’a sürpriz teklif! Angelino’ya talip çıktı | Yerine gelecek isim bile belli

Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Angelino, 3 maç daha oynarsa 6 milyon Euro'ya tamamen Galatasaray'ın oyuncusu olacak. Sarı-Kırmızlılar, Leipzig ile zorunlu opsiyonun kaldırılması için görüşmelerini sürdürürken, İspanyol sol beke sürpriz bir talip çıktı. Galatasaray cephesinde ise Caner Erkin iddialarının ardından sol bek transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...