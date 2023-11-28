Galatasaray'a sürpriz teklif! Angelino'ya talip çıktı | Yerine gelecek isim bile belli
Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan Angelino, 3 maç daha oynarsa 6 milyon Euro'ya tamamen sarı kırmızılı takımın oyuncusu olacak. Sarı-Kırmızlılar, Leipzig ile zorunlu opsiyonun kaldırılması için görüşmelerini sürdürürken, İspanyol sol beke bir talip çıktı. Galatasaray cephesinde ise Caner Erkin iddialarının ardından sol bek transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Angelino, 3 maç daha oynarsa 6 milyon Euro'ya tamamen Galatasaray'ın oyuncusu olacak. Sarı-Kırmızlılar, Leipzig ile zorunlu opsiyonun kaldırılması için görüşmelerini sürdürürken, İspanyol sol beke sürpriz bir talip çıktı. Galatasaray cephesinde ise Caner Erkin iddialarının ardından sol bek transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
Galatasaray'da bu sezon 17 maça çıkan Angelino 3 karşılaşmada daha görev yaparsa 6 milyon Euro'luk şarta bağlı satın alma bedeli devreye girecek.
Aslan, performansıyla beklentilerin altında kalan Angelino'nun zorunlu satın alma şartını ortadan kaldırmak için Leipzig ile görüşüyor.
Cimbom, Bundesliga ekibini ikna edip sezon sonuna kadar 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak istiyor.
Ancak anlaşma sağlanamazsa devre arası Angelino ile yollar ayrılıp yerine yeni bir sol bek almak için çalışmalar da sürüyor.
Leipzig'den Sarı-Kırmızılıların istediği bir karar çıkmazsa, İspanyol futbolcu ile ocak ayında yolların ayrılma ihtimali yüksek.
Angelino, Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
JESUS ANGELO İDDİASI
Bu doğrultuda Galatasaray'da transferde özellikle sol bek pozisyonu için yeni isimler ortaya çıkmaya başladı.
Sarı-Kırmızılılar'ın Eyüpspor'da forma giyen eski oyuncusu Caner Erkin'i gündemine aldığı iddia edilmişti.
Fotomaç'ın haberine göre; Bir süredir araştırma içinde olan Galatasaray scout ekibi, teknik ekibe Meksikalı sol bek Jesus Angulo'yu önerdi.
Yönetim ve teknik heyetin Meksika Ligi'nde Tigres'de oynayan 25 yaşındaki Angulo için 1-2 hafta içinde karar vermesi bekleniyor.
25 yaşındaki kariyeri boyunca Santos Laguna, Atlas ve Tigres kulüplerinde forma giydi.
JESUS ANGULO KİMDİR?
Meksikalı sol bek Jesus Angulo, Meksika'nın Tigres ekibinde forma giyiyor.
Jesus Angulo çıktığı 247 maçta ise 5 gol atarken, 10 asist kaydetti.
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