12 milyonu yanlışlıkla yazmış! Bahar Candan - Nihal Candan kardeşler tutuklandı

Lüks yaşamlarıyla tanınan sosyal medya fenomenleri, ağır suçlamalarla gündemde günlerdir. Aralarında Bahar Candan - Nihal Candan kardeşler de var. Sorguları bitti. En çok merak edilen, "hesabıma 12 milyon geldi" paylaşımına nasıl bir savunma yapacaklarıydı. Bahar Candan, "espriydi" diyerek açıkladı bu paylaşımı. Yanlışlıkla rakamı yanlış yazmışım diye de ekledi. Ama 12 milyonluk hesap hareketi o paylaşımda açıkça görülüyordu. Arkadaşlarımız soruşturmanın perde arkasını araştırırken, çetenin ağına düşen mağdurlardan birine de ulaştı. Bakın o mağdur, ucuza araba alma hayaliyle dolandırıldığı sürece dair neler anlattı.

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