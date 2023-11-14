Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltında! Suç örgütlerinin gizli kasası mı?
Son dakika haberine göre sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı. İkilinin "suç gelirlerinin aklanması" kapsamında yakalanarak emniyete getirildiği öğrenildi.
Kamuoyunda Bahar Candan ve Nihal Candan olarak tanınan sosyal medya fenomenleri, "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alındı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan, kamuoyunda Nihal Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam hakkında, "suç gelirlerinin aklaması" suçundan gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'da Beşiktaş ve Şişli ile Kars'ta yaptıkları operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
İşte suç örgütü üyesi oldukları ile ilgili iddianın detayları...
NİHAL-BAHAR CANDAN KARDEŞLER SUÇ ÖRGÜTÜNÜN GİZLİ KASASI MI?
Katıldıkları bir yarışma ile ünlenen ve sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla sürekli gündemde kalan bir diğer ikili de Bahar-Nihal Candan kardeşler... Aykırı ve ahlak dışı paylaşımlar yapan ikili hakkında bir suç örgütünün kasası oldukları iddiası ile suç duyurusunda bulunuldu. BirGün'ün haberine göre suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Nihal Candan'ın dolandırıcılık yapan suç örgütünün lideriyle sevgili olduğu, kardeşi Bahar Candan'ın ise örgütün kasası olduğu iddia edildi. Yapının sadece İstanbul'dan Kars'a uzanan bölümünde 20'den fazla mağdurun 30 milyon TL'den fazla tutarda dolandırıldığı öğrenildi.
DOLANDIRICILIK NASIL YAPILDI?
26 Eylül 2023 tarihinde yapılan suç duyurusunda 3 şikâyetçi ve 25 mağdur yer aldı. İddiaya göre; İstanbul'da kliniği olan Kars doğumlu Doktor Refik E. E., Hacı İsrafil S. isimli tanıdığına WhatsApp'tan araç listesi gönderdi. Bu araçların batık şirketlerden el konulan filo araçları olduğunu ve TMSF'nin, vergi dairelerinin piyasadan yüzde 30-40 daha ucuza sattığını söyledi. Dolandırıcıların senaryosuna göre; bir kişi en fazla üç araç alabiliyordu. Bunun için bir şirket kurulmuştu ve araç satın almak isteyen kişilerden yüzde 10 hizmet bedeli alınıyordu. Araç satın almak isteyen kişi 21 gün önce paranın tamamını göndermeliydi. Şirket takas da kabul ediyordu. İddiaya göre; Hacı İsrafil S., Ekim 2022'de 1.5 milyon TL'lik bir araç için ismini yazdırdı. Doktor olduğu için güvendiği Refik. E.E.'ye paranın tamamını gönderdi.
Bir hafta sonra Doktor Refik E. E., "Otomobilin hazır gel, teslim al" diyerek onu çağırdı. İstanbul'a gelen Hacı İsrafil E., burada şirketin sahibi olarak Kaan Hamzaoğlu isimli kişiyle tanıştırıldı. Lüks lokantalardaki akşam yemekleri ve otellerdeki toplantılarla gözü boyandı. Hacı İsrafil S.'nin ifadesine göre; araç alım satım işinin yılbaşına kadar süreceği ve herkesin büyük para kazanabileceği anlatılmıştı. Hacı İsrafil S.'ye çok fazla çevreye duyurmadan, yakınındaki kişileri araç almaya ikna etmesi teklif edildi. Bunun karşılığında komisyon verilecekti.
Hacı İsrafil S.'nin Kars'taki akrabaları ve arkadaş çevresinden çok sayıda kişi araç satın almak ve takas için ismini yazdırdı. İlk dönemde araçlar sorunsuz teslim edildi ve güven tesis edildi. Aslında talebin artması ve vurgun yapılacak para hedefine ulaşılması bekleniyordu. Bu sırada 20'yi aşkın talep geldi, bazıları otomobillerini ve evlerini takas için şirkete devretmişti.
YEMEKTE BAHAR CANDAN VARDI
Bu sırada Hacı İsrafil S. ile birlikte Ömer K., Nesim A. sarmalın içine girmişti. Takas yaparak önce araçlarını almışlar daha sonra yeni araçlar için isim yazdırıp paraları göndermişlerdi. İfadelerine göre; şirket yöneticisi olduğunu söyleyen Kaan Hamzaoğlu ile İstanbul Etiler, Bebek gibi semtlerdeki lüks lokantalarda yemek yerken doktor, avukat ve polis olduğunu söyleyen kişiler vardı. Suç duyurusuna göre şikayetçi Hacı İsrafil S., Etiler'deki Tepsi Et Lokantası'ndaki bir yemekte Kaan Hamzaoğlu ve Dr. Refik E.E.'nin yanı sıra moda programlarıyla ünlenen ve sosyal medyada gösterişli hayatını sergileyen Bahar Candan'ın olduğunu söyledi. Hacı İsrafil S. ve diğer şikayetçi Ömer K. bir başka yemekte ise Bahar Candan'ın ablası olan sosyal medya fenomeni Nihal Candan ile tanıştıklarını anlattı. Ayrıca organizasyondaki kişiler suç örgütü lideri Ümit Saral'ın da bu işini içinde olduğunu öne sürmüştü.
Artık çete, Sazan Sarmalı'nı toplamak için beklediği noktaya gelmişti. Çete üyeleri, otomobilleri teslim etmedi, teslim edilen bazı otomobiller trafikte durduruldu ve bu araçların bir kiralama şirketine ait olduğu ortaya çıktı. Çete üyeleri telefonlarını değiştirerek ortadan kayboldu. Suç duyurusuna göre; sadece Kars'tan 20'yi aşkın mağdur toplam 30 milyon TL dolandırılmıştı.
ARANAN ÇETE LİDERİ LÜKS LOKANTALARDAYMIŞ
Suç duyurusuna göre; şikâyetçiler paraların ve otomobillerin peşine düştüğünde kendisini 'Kaan Hamzaoğlu' olarak tanıtan kişinin Onur Apaydın olduğunu öğrendi. Onur Apaydın daha önce bir Sazan Sarmalı Operasyonu ile gündeme gelmişti. İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Onur Apaydın'ın aynı yöntemle 54 kişiyi dolandırdığı iddia ediliyordu. 54 kişi dolandırmaktan 1088 yıl hapsi istenen Onur Apaydın yakalanmamıştı.
Yapılan suç duyurusunda Nihal Candan'ın örgüt lideri Onur Apaydın'ın sevgilisi olduğu iddia edilirken, Bahar Candan'ın hesabına büyük para transferleri yapıldığı ve "örgütün kasası" olduğuna vurgu yapıldı. Toplam vurgunun yüz milyonlarca liraya ulaştığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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