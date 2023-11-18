Adana'da korkunç kaza: Kardeşleri hayattan kopardı! 3 ölü 2 yaralı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi’nde elim bir kaza meydana geldi. Bir otomobilin kontrolden çıkmasıyla refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 33 N 2260 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde kontrolden çıkınca refüjdeki ağaçlara çarptı.
KARDEŞLERİ HAYATTAN KOPARDI
Kazada otomobildeki Enes Tatar ve kardeşi Emin Tatar ile İbrahim Özdemir öldü, A.Ö. ve S.Y. ise yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapattı, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.
Çalışmaların ardından cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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