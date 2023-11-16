Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı’na kaç ay kaldı? 2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!

"Önümüzdeki yıl Kurban Bayramı hangi aya denk geliyor?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın yeni yılda ne zaman idrak edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimle netlik kazandı. İşte 2024 dini günler takvimi ile birlite Kurban Bayramı tarihi...