Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç ay kaldı? 2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!
"2024 kurban Bayramı ne zaman?" sorusu araştırma konusu oluyor. Türkiye'de ve dünya genelinde milyonlarca Müslüman'ın heyecanla beklediği Kurban Bayramı'nın yeni yılda ne zaman idrak edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimle netlik kazandı. İşte Kurban Bayramı tarihi...
"Önümüzdeki yıl Kurban Bayramı hangi aya denk geliyor?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın yeni yılda ne zaman idrak edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimle netlik kazandı. İşte 2024 dini günler takvimi ile birlite Kurban Bayramı tarihi...
2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü eda edilecek.
15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma
Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı
Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi
Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi
Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma
Arefe: 09 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma
Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba
Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar
Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı
Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi
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