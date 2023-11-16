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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç ay kaldı? 2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2023
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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı’na kaç ay kaldı? 2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!

"2024 kurban Bayramı ne zaman?" sorusu araştırma konusu oluyor. Türkiye'de ve dünya genelinde milyonlarca Müslüman'ın heyecanla beklediği Kurban Bayramı'nın yeni yılda ne zaman idrak edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimle netlik kazandı. İşte Kurban Bayramı tarihi...

"Önümüzdeki yıl Kurban Bayramı hangi aya denk geliyor?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın yeni yılda ne zaman idrak edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimle netlik kazandı. İşte 2024 dini günler takvimi ile birlite Kurban Bayramı tarihi...

2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü eda edilecek.



15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma

Arefe: 09 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma

Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi



Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

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