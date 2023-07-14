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Ünlü ekonomist Korhan Berzeg yürüyüşe diye çıktı sırra kadem bastı! 180 kilometrekare alanda, 22 mahallede arandı ama...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.07.2023 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
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Ünlü ekonomist Korhan Berzeg yürüyüşe diye çıktı sırra kadem bastı! 180 kilometrekare alanda, 22 mahallede arandı ama...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hocası ünlü ekonomist Korhan Berzeg 28 gündür kayıp. İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında bugüne kadar 180 kilometrekarelik alan taranırken, 70 kişilik ekip, 22 kırsal mahallede arama yaptı. Yetkililer, Berzeg'i arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.

Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi.

Kayıp ihbarı sonrası bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalara; Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando Timleri, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat ekipleri ile UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri katıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çalışmalarda 28'inci güne girilirken, bu süreçte 180 kilometrekarelik alan tarandı.

Havadan İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlar ile karadan da iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan çalışmalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

70 kişilik ekibin sürdürdüğü çalışmalarda, 22 kırsal mahalle, 10 kuyu, 60 metruk bina, ormanlık alanlar, patika yollar, bataklıklar, çeltik tarlaları ve Gönen Çayı'nın çevresi tarandı.

Tüm ihbarların değerlendirildiğini belirten yetkililer, arama çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Öte yandan Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

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