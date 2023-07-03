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Haberler Galeri Bakan Mehmet Şimşek'in hocası Korhan Berzeg 17 gündür sırra kadem bastı! Ailesinden dikkat çeken karar

Bakan Mehmet Şimşek'in hocası Korhan Berzeg 17 gündür sırra kadem bastı! Ailesinden dikkat çeken karar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de hocası olan Korhan Berzeg'ten 17 gündür herhangi bir haber alınamıyor. 17 Haziran tarihinde köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan ve ortalıktan kaybolan Berzeg'in olay günü evden terlikle çıktığı öğrenildi. Kredi kartlarında hareket olup olmadığı incelenen Berzeg'in ailesinden de dikkat çeken bir karar geldi.

Giriş Tarihi: 03.07.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 10:32
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Bakan Mehmet Şimşek’in hocası Korhan Berzeg 17 gündür sırra kadem bastı! Ailesinden dikkat çeken karar

Türkiye nefesini tuttu Balıkesir'de 17 Haziran'da kaybolan Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına kilitlendi.

Uzun yıllar ABD'de çalışan ekonomist Korhan Berzeg, emekli olduktan sonra İstanbul'a dönerek Adalar'a taşındı.

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Bakan Mehmet Şimşek’in hocası Korhan Berzeg 17 gündür sırra kadem bastı! Ailesinden dikkat çeken karar

Yaz tatili dolayısıyla ve ailesinin kabristanını ziyaret etmek için soluğu Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu mahallesindeki evinde aldı.

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Bakan Mehmet Şimşek’in hocası Korhan Berzeg 17 gündür sırra kadem bastı! Ailesinden dikkat çeken karar

Kısa süre önce Alzheimer teşhisi konulan Korhan Berzeg, 17 Haziran günü özel eğitimli köpeği Tina ile birlikte yürüyüşe çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Ayağında terlik, üzerinde atlet olan Berzeg'den bir daha haber alınamadı. İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg'in yaptığı kayıp başvurusu üzerine bölge ablukaya alındı.

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Bakan Mehmet Şimşek’in hocası Korhan Berzeg 17 gündür sırra kadem bastı! Ailesinden dikkat çeken karar

Deyim yerinde ise her taşın altına bakıldı. Terlikle evden ayrıldığı için çok uzun mesafeler kat edemeyeceği değerlendirilse de arama çalışmaları her geçen gün daha da sıklaştırıldı.

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Bakan Mehmet Şimşek’in hocası Korhan Berzeg 17 gündür sırra kadem bastı! Ailesinden dikkat çeken karar

Diğer yandan Berzeg'in kendisine ait banka ve kredi kartlarında herhangi bir işlem yapılmadığı anlaşıldı.