Bakan Mehmet Şimşek'in hocası Korhan Berzeg 17 gündür sırra kadem bastı! Ailesinden dikkat çeken karar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de hocası olan Korhan Berzeg'ten 17 gündür herhangi bir haber alınamıyor. 17 Haziran tarihinde köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan ve ortalıktan kaybolan Berzeg'in olay günü evden terlikle çıktığı öğrenildi. Kredi kartlarında hareket olup olmadığı incelenen Berzeg'in ailesinden de dikkat çeken bir karar geldi.