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Haberler Galeri 16 gündür haber alınamıyor! Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme: Ekipler o bölgeye yoğunlaştı

16 gündür haber alınamıyor! Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme: Ekipler o bölgeye yoğunlaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hocası Korhan Berzeg, 16 gün önce köpeği Tina ile kayboldu. 60 kişilik ekip, Korhan Berzeg ile köpeğini bulmak için seferber oldu. Dün, bir görgü tanığının 'Onları gördüm' demesi üzerine ekipler belirtilen bölgeye koştu. Arama çalışmalarında hala bir gelişme yaşanmazken ekiplerin ormanda geniş çaplı inceleme başlattığı duyuruldu.

Giriş Tarihi: 02.07.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 13:29
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16 gündür haber alınamıyor! Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme: Ekipler o bölgeye yoğunlaştı

ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.

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16 gündür haber alınamıyor! Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme: Ekipler o bölgeye yoğunlaştı

17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

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16 gündür haber alınamıyor! Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme: Ekipler o bölgeye yoğunlaştı

İhbarla bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), STK'lar ve köylüler ile çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri ve Bursa'daki dağcı grupları da katıldı.

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16 gündür haber alınamıyor! Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme: Ekipler o bölgeye yoğunlaştı

60 KİŞİLİK EKİBİN BERZEG'İ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Berzeg için başlatılan arama çalışması 17'nci günde de devam etti. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin de katıldığı çalışmalara, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri de istihbari destek verdi.

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16 gündür haber alınamıyor! Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme: Ekipler o bölgeye yoğunlaştı

Son 3 gün boyunca, İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla arazide arama çalışması yapıldı. Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı 15 kişilik özel ekip ve 2 kadavra arama köpeği ile mağara, dağ, kanyon gibi ulaşılması zor bölgelerde arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, arama çalışmalarına destek verdi. Arama kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekibin arama çalışması sürüyor.