16 gündür haber alınamıyor! Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme: Ekipler o bölgeye yoğunlaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hocası Korhan Berzeg, 16 gün önce köpeği Tina ile kayboldu. 60 kişilik ekip, Korhan Berzeg ile köpeğini bulmak için seferber oldu. Dün, bir görgü tanığının 'Onları gördüm' demesi üzerine ekipler belirtilen bölgeye koştu. Arama çalışmalarında hala bir gelişme yaşanmazken ekiplerin ormanda geniş çaplı inceleme başlattığı duyuruldu.

Giriş Tarihi: 02.07.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 13:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL