Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in hocasıydı! Ünlü ekonomist Korhan Berzeg 9 gündür kayıp







KAÇIRILMA ŞÜPHESİ

Kızı Nisa Berzeg ile birlikte umutla müjdeli bir haber bekleyen eşi Angela Berzeg, ayak izlerine dahi rastlanmadığını ve bu durumun kaçırılma şüphesi uyandırdığını belirterek, "Umarım başına bir iş gelmemiştir ve sağ salim bulunur" dedi. Nisa Berzeg ise "Babam dinç ve çok sağlıklı. Bu durumda aklımıza gelen ilk şey kaçırılmış olabileceği. Birileri fidye için böyle bir şey yapmış olabilir" dedi.



MEHMET ŞİMŞEK'İN İTÜ'DE HOCASIYDI

BIR dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde matematik, ekonomi ve ekonometri dersleri veren Korhan Berzeg Dünya Bankası'nda da ekonomi uzmanlığı yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de İTÜ'den hocası olan Berzeg, "Türkiye ekonomisi Mehmet Şimşek'e emanet edildiyse kısa zamanda ekonomi kendisini toparlayacaktır" açıklaması yapmıştı.

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