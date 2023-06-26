Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in hocasıydı! Ünlü ekonomist Korhan Berzeg 9 gündür kayıp
Balıkesir’de 17 Haziran sabahı yürüyüş yapmak üzere yanına köpeğini de alarak evden çıkan Doç. Dr. Korhan Berzeg’den 9 gündür haber alınamıyor. Ailesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in hocası olan Berzeg’in kaçırılmış olmasından şüpheleniyor.
Yıllarca Amerika'da yaşayan ve bir süredir memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu köyündeki evinde kalan dünyaca ünlü ekonomist Doç. Dr. Korhan Berzeg (83), 17 Haziran saat 08.30 sıralarında köpeği Tina'yla doğa yürüyüşüne çıktı. Günde bir saat yürüdükten sonra eve dönen Berzeg, o gün eve dönmeyince, Amerikalı eşi Angela Berzeg durumu akrabalarına bildirerek yardım istedi. Köydeki akrabaları ve vatandaşlar, Berzeg'in yürüyüşe gittiği Kocaaslan bölgesindeki ormanlık alanda yaptıkları aramalardan sonuç alamadı.
BİR İZE RASTLANMADI
Bunun üzerine Muhtar Hamit Erman, durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri ile birlikte, komando timleri, GÖNDEN, SARR Arama Kurtarma, JASAT, Gönen Orman İşletme Şefliği ve Artema Yürüyüş Grubu arama çalışmalarına başladı. YAklaşık 150 kişilik ekibe dün de Ankara'dan özel bir ekip katıldı. Termal kameralar, hassas burunlu arama köpekleri ve İHA'larla 9 gündür süren arama çalışmalarında ünlü Berzeg'ten ve köpeği Tina'dan bir ize rastlanmadı.
KAÇIRILMA ŞÜPHESİ
Kızı Nisa Berzeg ile birlikte umutla müjdeli bir haber bekleyen eşi Angela Berzeg, ayak izlerine dahi rastlanmadığını ve bu durumun kaçırılma şüphesi uyandırdığını belirterek, "Umarım başına bir iş gelmemiştir ve sağ salim bulunur" dedi. Nisa Berzeg ise "Babam dinç ve çok sağlıklı. Bu durumda aklımıza gelen ilk şey kaçırılmış olabileceği. Birileri fidye için böyle bir şey yapmış olabilir" dedi.
MEHMET ŞİMŞEK'İN İTÜ'DE HOCASIYDI
BIR dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde matematik, ekonomi ve ekonometri dersleri veren Korhan Berzeg Dünya Bankası'nda da ekonomi uzmanlığı yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de İTÜ'den hocası olan Berzeg, "Türkiye ekonomisi Mehmet Şimşek'e emanet edildiyse kısa zamanda ekonomi kendisini toparlayacaktır" açıklaması yapmıştı.
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