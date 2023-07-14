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Prizde unutulan şarj aleti dehşeti yaşattı: Küle döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.07.2023
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Prizde unutulan şarj aleti dehşeti yaşattı: Küle döndü

Son dakika haberleri... Isparta'da prizde unutulan şarj aleti yüzünden yangın çıktı. İçeride kimsenin bulunmadığı daire yangında kullanılamaz hale geldi.

Kent merkezi 142. Cadde'deki Erdem Apartmanı'nın 4'üncü katından duman yükseldiğini gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yangının yatak odasında prizde unutulan şarj aletinden kaynaklandığı belirlendi.

İçeride kimsenin bulunmadığı daire yangında kullanılamaz hale geldi.

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