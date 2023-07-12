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Ekonomist Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 26’ncı gün! 50 metruk bina ve 10 kuyudan da sonuç çıkmadı | Özel ekip o noktaya bakacak…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2023 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
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Ekonomist Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 26’ncı gün! 50 metruk bina ve 10 kuyudan da sonuç çıkmadı | Özel ekip o noktaya bakacak…

İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 26'ncı güne girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hocası ekonomist Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 170 kilometrekarelik alan taranırken, 10 kuyu ile 50 metruk binada hiçbir iz bulunamadı. Her ihtimali değerlendiren ekipler, o noktaya yoğunlaştı: Evinin...

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, emekli olduktan sonra Türkiye'ye taşındı. İstanbul Büyükada'da yaşamaya başladı.

Mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi 80 yaşındaki Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine giden Korhan Berzeg, 17 Hazirtan'da özel eğitimli köpeği Tina ile yürüyüşe çıktı.

Cep telefonunu evde bırakan Korhan Berzeg'den o günden itibaren haber alınamadı. Eşi Angela Berzeg'in ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başladı.

Çalışmalara; Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando Timleri, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekatçılar ile UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri katıldı. 26 günü aşkın süredir devam eden aramalardan hala bir sonuç çıkmadı.

Köpeği Tina'yı 2 yıl önce barınaktan sahiplenen ve özel eğitim aldıran Korhan Berzeg'e bir türlü ulaşılamadı.

Köpeğin yalnızca İngilizce verilen komutları yerine getirmesi üzerine arama ekibinde İngilizce bilen görevliler de yer aldı. Ancak sevindiren sonuca bir türlü ulaşılamadı.

Bu süreçte tam 170 kilometrekarelik alan tarandı. Havadan ve karadan yapılan çalışmalarda, herhangi bir ize rastlanmadı.

Çalışmalar 26'ncı güne girerken, 80 kişilik ekip de daha önceden bakılan noktaları tekrar taramaya başladı.

AFAD yetkililerinden alınan son bilgilere göre, bölgede 10 kuyunun yanı sıra 50 metruk bina da arandı ancak hiçbir sonuç bulunamadı.

Gönen ile Çeltik çaylarında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Özel bir ekip de Berzeg'in evinin olduğu noktada yeniden araması başlattı.

Özel ekip, herhangi bir şeyin gözden kaçma ihtimaline karşı yeniden bölgeyi tarıyor.

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