Ekonomist Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 26’ncı gün! 50 metruk bina ve 10 kuyudan da sonuç çıkmadı | Özel ekip o noktaya bakacak…

Çalışmalara; Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando Timleri, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekatçılar ile UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri katıldı. 26 günü aşkın süredir devam eden aramalardan hala bir sonuç çıkmadı.