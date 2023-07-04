Korhan Berzeg nerede? 18 gündür haber alınamıyor! 35 yıllık komşusundan flaş sözler: Akıldışı

Biz sonra 10-15 yıl burayı kiraya verip İsrail'e gittik. Ama yazları arada gelip onları görüyorduk. 15 yıl sonra tekrar döndük. Hiç ayrılmazdık. Angela ile denize gider, sabahları hep beraber kahvaltı yapardık. Akşamları yukarıda, bahçede lakerdalı rakı keyfimiz vardı. Yani hava soğuk olduğunda onların evinde kaldığımız bile oldu.