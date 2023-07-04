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Haberler Galeri Korhan Berzeg nerede? 18 gündür haber alınamıyor! 35 yıllık komşusundan flaş sözler: Akıldışı

Korhan Berzeg nerede? 18 gündür haber alınamıyor! 35 yıllık komşusundan flaş sözler: Akıldışı

Balıkesir Gönen'de 17 Haziran günü yürüyüşe çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan ekonomi profesörü Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor. Berzeg'in Büyükada'da yaşayan komşuları da endişe ile beklerken, 35 yıllık kapı komşusu Stella Kent, "Bir kez Büyükada'da ormanda kaybolmuştu. Bu nedenle adada asla ormana gitmezdi. Yanındaki köpek de yabancıları yanına yaklaştırmazdı. Akıldışı bir kayboluş" dedi.

Giriş Tarihi: 04.07.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 08:54
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Korhan Berzeg nerede? 18 gündür haber alınamıyor! 35 yıllık komşusundan flaş sözler: Akıldışı

Profesör Korhan Berzeg, 35 yıl önce Büyükada Nizam Mahallesi'ndeki bir konağı satın alıp restore ettirmişti. Mavi boyalı, çiçeklerle bezeli konağın yan komşusu ise Berzeg ailesinin yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Stella Kent'ti. Tam 35 yıldır komşudan öte aile gibi olmuşlardı. ABD'de emekli olunca Türkiye'ye dönen Prof. Dr. Korhan Berzeg, eşiyle Büyükada'daki evinde kalıyordu. Hürriyet'in haberine göre kaybolduğu Gönen'deki yazlık evine giderken ise 'maskeli hırsız' anlamına gelen Bandido isimli kedisini Stella Kent'e bırakmıştı.

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Korhan Berzeg nerede? 18 gündür haber alınamıyor! 35 yıllık komşusundan flaş sözler: Akıldışı

İNGİLİZCE KONUŞUNCA KOMŞU OLDUK
Stella Kent endişeyle haber beklediği komşusu Korhan Berzeg'i şöyle anlattı: "Onların ev alma sebebi biziz. Ada'da ev arıyorlardı. Bizim İngilizce konuştuğumuzu duydukları zaman çok sevindiler. Eşi Angela hiç Türkçe bilmiyordu. O bakımdan biz yardımcı olduk ve onlar bitişiğimize yerleşti.

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Korhan Berzeg nerede? 18 gündür haber alınamıyor! 35 yıllık komşusundan flaş sözler: Akıldışı

Biz sonra 10-15 yıl burayı kiraya verip İsrail'e gittik. Ama yazları arada gelip onları görüyorduk. 15 yıl sonra tekrar döndük. Hiç ayrılmazdık. Angela ile denize gider, sabahları hep beraber kahvaltı yapardık. Akşamları yukarıda, bahçede lakerdalı rakı keyfimiz vardı. Yani hava soğuk olduğunda onların evinde kaldığımız bile oldu.

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Korhan Berzeg nerede? 18 gündür haber alınamıyor! 35 yıllık komşusundan flaş sözler: Akıldışı

AKILDIŞI BİR KAYBOLUŞ
Korhan Bey hep klasik müzik dinlerdi. Eşimle birlikte hep beraber mali işlerden, dünya işlerindensaatlerce oturur konuşurduk. Onlarla olmak keyifli ve çok hoş sohbetti.

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Korhan Berzeg nerede? 18 gündür haber alınamıyor! 35 yıllık komşusundan flaş sözler: Akıldışı

Çocuklarım erkek arkadaşlarını ona gösterir, 'Bunlar iyi midir, ne düşünüyorsun?' diye onayını alırdı. Onlar da Amerika'da, olayı duyunca çok üzüldüler ve şaşkınlar. Akıl almaz bir olay, Ne olmuş olabilir, bilmiyorum. Sırra kadem bastı. Akıldışı yani.