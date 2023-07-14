Herkes orada tek bir şey arıyor! Yıllar önce oyuldu ama nedenini bilen yok
Sivas’ın Sivritepe köyünde içi oyuk kayalar uzun yıllardır gizemini korumaya devam ediyor. Çevredeki vatandaşlar, "Kimileri burayı merak ettiğinden gelip bakıyor kimileri de gelip buralarda define arıyor" diyor...
Tam olarak ne maksatla kullandığı bilinmeyen oyuklar defineciler tarafından tahrip ediliyor. Köy sakinleri bu oyukların geçmişte gözetleme kulesi olarak kullanıldığını düşünüyor.
Merkeze bağlı Sivritepe köyünde yaşayan 78 yaşındaki Ali Yakan, kayaların neden oyulduğunun ve ne amaçla kullanıldığının hiç kimse tarafından bilinmediğini belirterek, "Buraya köy halkı arasında kale derler.
Çocukluğumuz da gençliğimizde buralara çıkar oyunlar oynar gezerdik ama burada kimler yaşamış kimler gelip geçmiş bilmiyoruz.
Burası hakkında büyüklerimizden de bir şey duymadık ama bence burası yerleşim yerinden ziyade geçmiş zamanda gözetleme kulesi olarak kullanılmış.
Kayalıkların defineciler tarafından tahrip edildiğini ifade eden Mehmet Yılmaz; "Bu kayaların üzerine çıkar öyle etrafı izlerdik.
Kayanın içinde oyuklar var. Muhtemelen kapağı da varmış çünkü kapak izleri var. Buraya define aramaya gelenler olduğundan dolayı burayı koruma altına aldılar" dedi.
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