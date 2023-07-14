Herkes orada tek bir şey arıyor! Yıllar önce oyuldu ama nedenini bilen yok

Kayalıkların defineciler tarafından tahrip edildiğini ifade eden Mehmet Yılmaz; "Bu kayaların üzerine çıkar öyle etrafı izlerdik.

Kayanın içinde oyuklar var. Muhtemelen kapağı da varmış çünkü kapak izleri var. Buraya define aramaya gelenler olduğundan dolayı burayı koruma altına aldılar" dedi.