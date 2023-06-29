Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in hocasıydı! Korhan Berzeg 12 gündür kayıp: Ekip her yerde onu arıyor

Ailesi, başlarına bir şey gelse bile, başından ayrılmayacağını söylüyor. Ama mutlaka haber vermeye gelip döneceğini de belirtiyorlar. Berzeg'in ailesi, Tina'nın Türkçe komut almadığını ve ıslığa karşı çok duyarlı olduğunu söyledi. Biz de ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda Tina diye seslenip ıslık çalıp İngilizce olarak 'Gel buraya' diye sesleniyoruz. Ancak henüz bir sonuç alamadık" diye konuştu.