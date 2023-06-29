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Haberler Galeri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hocasıydı! Korhan Berzeg 12 gündür kayıp: Ekip her yerde onu arıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hocasıydı! Korhan Berzeg 12 gündür kayıp: Ekip her yerde onu arıyor

Dünya Bankası'nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde 12 gün önce 'Tina' adlı köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Prof. Dr. Korhan Berzeg'i arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Giriş Tarihi: 29.06.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 09:46
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in hocasıydı! Korhan Berzeg 12 gündür kayıp: Ekip her yerde onu arıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Prof. Dr. Korhan Berzeg (83), mayıs ayında, tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in hocasıydı! Korhan Berzeg 12 gündür kayıp: Ekip her yerde onu arıyor

17 Haziran'da Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT ekipleriyle jandarmaya bağlı komando timleri sevk edildi. Ekipler, havadan dron ile de destek verilen arama çalışmaları 12'nci günde de devam etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in hocasıydı! Korhan Berzeg 12 gündür kayıp: Ekip her yerde onu arıyor

TİNA'YI İNGİLİZCE SESLENEREK ARIYORLAR

Ekipler Korhan Berzeg ile köpeği Tina'nın izine ulaşamadı. Korhan Berzeg'in kendisiyle birlikte kaybolan doberman cinsi köpeği Tina'yı, 2 yıl önce barınaktan sahiplendiği ve koruma eğitimi aldırdığı öğrenildi. Berzeg'in daha önce de doberman cinsi bir köpeği olduğu, her yere onunla birlikte gittiği, öldükten sonra da Tina'yı sahiplendiği belirtildi. Berzeg'in eşi Angela Berzeg, "Köpeği galiba öldürdüler, bulamadılar. O çünkü özel bir köpekti, doberman. Belki de yolda bir yerde attılar. Ona bakmak lazım" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in hocasıydı! Korhan Berzeg 12 gündür kayıp: Ekip her yerde onu arıyor

Türkçe komut almayan Tina'yı ekiplerin iyi derece İngilizce bilen 2 üyenin kontrolünde, İngilizce seslenerek ve ıslık çalarak aradıklarını söyleyen Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK) Başkanı Kadir Akbulut, "Hiç yanından ayrılmayan, Türkçe komut almayan, Korhan Bey'i bırakmayan sadık bir köpek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in hocasıydı! Korhan Berzeg 12 gündür kayıp: Ekip her yerde onu arıyor

Ailesi, başlarına bir şey gelse bile, başından ayrılmayacağını söylüyor. Ama mutlaka haber vermeye gelip döneceğini de belirtiyorlar. Berzeg'in ailesi, Tina'nın Türkçe komut almadığını ve ıslığa karşı çok duyarlı olduğunu söyledi. Biz de ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda Tina diye seslenip ıslık çalıp İngilizce olarak 'Gel buraya' diye sesleniyoruz. Ancak henüz bir sonuç alamadık" diye konuştu.