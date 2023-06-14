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Sözde oyuncu Eda Ece'den depremzedelere küstah sözler: Sandıktan onu anladık

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2023 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
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Sözde oyuncu Eda Ece’den depremzedelere küstah sözler: Sandıktan onu anladık

28 Mayıs seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybetmesi sonrası bir kısım kendini bilmez küstahça depremzedeleri hedef alarak ötekileştirmeye çalıştı. Katıldığı bir ödül töreninde deprem bölgelerinde Cumhur İttifakı’na, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy veren depremzedeleri eleştiren Eda Ece'nin “Sandıktan onu anladık” sözleri çok büyük tepki çekti.

Ünlü isimler 14-28 mayıs seçimleri ardından yaptıkları skandal açıklamalar ile gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

SÖZDE SANATÇILARDAN SKANDAL SÖZLER

Son olarak sözde şarkıcı Melek Mosso'nun ve hemen ardından Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini canlandıran oyuncu Eda Ece'nin yaptığı açıklama büyük tepki çekti.

Ece, katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde yaşayan ve Cumhur İttifakı'na, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye oy veren seçmenleri küstahça aşağıladı.

EDA ECE'DEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER: SANDIKTAN ONU ANLADIK

"Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık" diyen Ece'nin bu aşağılık sözleri büyük tepki çekti.

Ece’den depremzedelere küstah sözler ECE'DEN DEPREMZEDELERE KÜSTAH SÖZLER

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