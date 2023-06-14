Sözde oyuncu Eda Ece’den depremzedelere küstah sözler: Sandıktan onu anladık

SÖZDE SANATÇILARDAN SKANDAL SÖZLER

Son olarak sözde şarkıcı Melek Mosso'nun ve hemen ardından Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini canlandıran oyuncu Eda Ece'nin yaptığı açıklama büyük tepki çekti.

Ece, katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde yaşayan ve Cumhur İttifakı'na, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye oy veren seçmenleri küstahça aşağıladı.

EDA ECE'DEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER: SANDIKTAN ONU ANLADIK

"Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık" diyen Ece'nin bu aşağılık sözleri büyük tepki çekti.