28 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Depremzedelere oy cezası! Utandıran görüntüler! Akılalmaz ithamlar yine vicdanları sızlattı

Depremzedelere oy cezası! Utandıran görüntüler! Akılalmaz ithamlar yine vicdanları sızlattı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
ABONE OL
Depremzedelere oy cezası! Utandıran görüntüler! Akılalmaz ithamlar yine vicdanları sızlattı

14 Mayıs seçimleri kapsamında 11 ili vuran deprem bölgesinin Başkan Erdoğan'a olan desteği karşısında çılgına dönen 7'li koalisyon, depremzedeleri hedef göstermişti. CHP'li belediyelerin olduğu illerde, sığındıkları yerlerden edilen deprem mağdurlarının gözyaşları Türkiye'nin vicdanını sızlatmıştı. Bugün tarihinin en kritik seçimi için sandık başına giden muhalif kesimin tabanından yine utandıran görüntüler geldi. 11 ili vuran deprem bölgesi için akılalmaz ifadeler kullanan bir kişi, yaptığı skandalı sosyal medyadan paylaşınca Türkiye ayağa kalktı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde deprem bölgesindeki seçmenin Başkan Erdoğan'ı seçmesi muhalif isimleri çileden çıkarmıştı.

Daha oy sayımı bitmeden CHP trolleri, deprem bölgesinde yaşayan ve Başkan Erdoğan'a oy veren seçmeni hedef alıp hakaretler savurmuştu.

Yapılan yardımları 'haram' eden CHP trollerine tarihi tokat ise depremzedelerden gelmişti. Elbistan depreminde 11 yakınını kaybeden bir vatandaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na havale gönderdi. Edilen hakaretlere sonrası CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi standından bir su aldığını belirten depremzede Kılıçdaroğlu'na 2.5 lira gönderdiğini açıkladı. Havale açıklamasında, "Depremde 1 şişe su almıştım Ankara Belediyesinin standından. Haram edenlere iletirsiniz" ifadeleri yer almıştı.

Yetmemiş, CHP'li belediyelerden Tekirdağ Belediyesi, otellere yerleştirilen depremzedeleri tahliye etmek istemiş, durumla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Tekirdağ'daki depremzedeler, belediye çalışanlarının kendilerine kötü davrandığını anlatarak "Bundan sonra size kahve bile yok" dediğini aktarmıştı.

NEFRETİNİ KUSTU
Afeti yaşayanlara nefret kusanlar, bugün de kendini sandıkta gösterdi.

Bir seçmenin oyunu kullandıktan sonra pusulanın yanına yerleştirdiği küçük kağıtlara yazdığı notlar, 'bu kadarı da olmaz' dedirtti.

Tercihini Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanan seçmenin "Kahrolasın Hatay", "Yıkılasın Maraş", "Enkazını görelim Malatya" ve "Acı çekesin Adıyaman" şeklinde beddualar yağdırıp, hakaret ettiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Aynı seçmenin geçtiğimiz günlerde devlet hastanesine kavuşan Hatay'ın Defne ilçesi için "Defne'ye selam olsun" yazması dikkat çekti.

Sosyal medyaya düşen bu kare, tepkilere neden oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA