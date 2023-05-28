Depremzedelere oy cezası! Utandıran görüntüler! Akılalmaz ithamlar yine vicdanları sızlattı

Yapılan yardımları 'haram' eden CHP trollerine tarihi tokat ise depremzedelerden gelmişti. Elbistan depreminde 11 yakınını kaybeden bir vatandaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na havale gönderdi. Edilen hakaretlere sonrası CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi standından bir su aldığını belirten depremzede Kılıçdaroğlu'na 2.5 lira gönderdiğini açıkladı. Havale açıklamasında, "Depremde 1 şişe su almıştım Ankara Belediyesinin standından. Haram edenlere iletirsiniz" ifadeleri yer almıştı.

Yetmemiş, CHP'li belediyelerden Tekirdağ Belediyesi, otellere yerleştirilen depremzedeleri tahliye etmek istemiş, durumla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Tekirdağ'daki depremzedeler, belediye çalışanlarının kendilerine kötü davrandığını anlatarak "Bundan sonra size kahve bile yok" dediğini aktarmıştı.