Depremzedelere oy cezası! Utandıran görüntüler! Akılalmaz ithamlar yine vicdanları sızlattı
14 Mayıs seçimleri kapsamında 11 ili vuran deprem bölgesinin Başkan Erdoğan'a olan desteği karşısında çılgına dönen 7'li koalisyon, depremzedeleri hedef göstermişti. CHP'li belediyelerin olduğu illerde, sığındıkları yerlerden edilen deprem mağdurlarının gözyaşları Türkiye'nin vicdanını sızlatmıştı. Bugün tarihinin en kritik seçimi için sandık başına giden muhalif kesimin tabanından yine utandıran görüntüler geldi. 11 ili vuran deprem bölgesi için akılalmaz ifadeler kullanan bir kişi, yaptığı skandalı sosyal medyadan paylaşınca Türkiye ayağa kalktı.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde deprem bölgesindeki seçmenin Başkan Erdoğan'ı seçmesi muhalif isimleri çileden çıkarmıştı.
Daha oy sayımı bitmeden CHP trolleri, deprem bölgesinde yaşayan ve Başkan Erdoğan'a oy veren seçmeni hedef alıp hakaretler savurmuştu.
Yapılan yardımları 'haram' eden CHP trollerine tarihi tokat ise depremzedelerden gelmişti. Elbistan depreminde 11 yakınını kaybeden bir vatandaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na havale gönderdi. Edilen hakaretlere sonrası CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi standından bir su aldığını belirten depremzede Kılıçdaroğlu'na 2.5 lira gönderdiğini açıkladı. Havale açıklamasında, "Depremde 1 şişe su almıştım Ankara Belediyesinin standından. Haram edenlere iletirsiniz" ifadeleri yer almıştı.
Yetmemiş, CHP'li belediyelerden Tekirdağ Belediyesi, otellere yerleştirilen depremzedeleri tahliye etmek istemiş, durumla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Tekirdağ'daki depremzedeler, belediye çalışanlarının kendilerine kötü davrandığını anlatarak "Bundan sonra size kahve bile yok" dediğini aktarmıştı.
NEFRETİNİ KUSTU
Afeti yaşayanlara nefret kusanlar, bugün de kendini sandıkta gösterdi.
Bir seçmenin oyunu kullandıktan sonra pusulanın yanına yerleştirdiği küçük kağıtlara yazdığı notlar, 'bu kadarı da olmaz' dedirtti.
Tercihini Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanan seçmenin "Kahrolasın Hatay", "Yıkılasın Maraş", "Enkazını görelim Malatya" ve "Acı çekesin Adıyaman" şeklinde beddualar yağdırıp, hakaret ettiği görüldü.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Aynı seçmenin geçtiğimiz günlerde devlet hastanesine kavuşan Hatay'ın Defne ilçesi için "Defne'ye selam olsun" yazması dikkat çekti.
Sosyal medyaya düşen bu kare, tepkilere neden oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023! 28 Mayıs sandık görevlisi ücreti ne kadar kaç TL? İlk ve 2.tur ödemeleri ne zaman yatacak? Müşahit, sandık başkanı...
- ANKA kimin, sahibinin adı ne? ANKA Haber Ajansı nerede, hangi ilde?
- ATV CANLI SEÇİM YAYINI İZLE 28 Mayıs! ATV anlık, canlı, kesintisiz seçim sonuçları ve oy oranları takibi...
- Oy kullandığım sandıktan hangi adaya kaç oy çıktı? 28 Mayıs Pazar sandığımdan kime yüzde kaç oy çıktı? YSK sandık sorgulama ekranı!
- Mühür taşarsa, zarf tam kapanmazsa oy geçersiz mi sayılır? Islatılarak kapatılan zarflar geçersiz mi? 28 Mayıs doğru oy kullanma rehberi!
- Gökçen Oğan kaç yaşında? SİNAN OĞAN'IN EŞİ Gökçen Oğan kimin kızı, nereli, ne iş yapıyor?
- SEÇİM SONUÇLARI AHABER CANLI YAYIN İZLE! 28 Mayıs 2023 2.tur Cumhurbaşkanı seçim sonuçları anlık takip! Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları...
- Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2023? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa kurbanlık fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında? Cannes Film Festivali'de ödül alan Merve Dizdar nereli?
- KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitecek 2023? KPSS 2023 başvuru takvimi açıklandı mı?
- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? 2023 AÖL Açık Lise kayıt yenileme hangi tarihte başlayacak?
- Kamu işçisi zam farkları ne zaman yatacak? Kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?