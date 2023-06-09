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Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor! Depremzedeler; “Reis bizi unutmadı”, “Cumhurbaşkanımız bizi boynu bükük bırakmadı”

Türkiye 6 Şubat günü asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan felaketin ardından Kahramanmaraş merkezde 4 ayrı noktada TOKİ tarafından inşa edilen afet konutlarını yerinde görüntüledi. Yeniden ayağa kalkan Kahramanmaraş merkezde bu yıl 3 bin 741 konut depremzedelere teslim edilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attığı ve 27 Aralık'ta teslim edilecek olan Dulkadiroğlu İlçesi'ndeki 628 konutluk deprem konutlarında 36 bloktan 9'unun kaba inşaatı bitti. "Bu millet yaparsa Erdoğan yapar diye boşa demiyor" diyen depremzedeler, "Düzce depremi gibi unutuluruz sanmıştık ama reis bizi unutmadı. Bu konutlarla birlikte artık rahat uyuyacağız" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 09.06.2023 09:38
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Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor! Depremzedeler; “Reis bizi unutmadı”, “Cumhurbaşkanımız bizi boynu bükük bırakmadı”

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin ardından, Kahramanmaraş merkez ve tüm ilçelerinde toplam 17 bin 494 konutun ihalesi tamamlandı.

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Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor! Depremzedeler; “Reis bizi unutmadı”, “Cumhurbaşkanımız bizi boynu bükük bırakmadı”

Zemin etüt çalışmalarının ardından belirlenen bölgelerde, TOKİ aracılığı ile kalıcı konutların inşaatına başlandı. Çok sayıda bloğun kaba inşaatı tamamlanırken, alt yapı çalışmalarına devam ediliyor. Tünel kalıp sistemiyle inşa edilen ve en fazla 5 kat ile yatay mimarinin esas alındığı kalıcı konutlar şehrin dört bir yanında hızla yükseliyor.

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Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor! Depremzedeler; “Reis bizi unutmadı”, “Cumhurbaşkanımız bizi boynu bükük bırakmadı”

KONUTLAR 27 ARALIK'TA TESLİM EDİLECEK

Sabah'ın haberine göre, Kahramanmaraş merkezde bu yıl 3 bin 741 konut depremzedelere teslim edilecek. Kentteki 4 ayrı noktada TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutları yerinde görüntüledi. Dulkadiroğlu İlçesinde temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından atılan 628 konutun inşaatında proje gerçekleşme oranı yüzde 18'e ulaştı. 36 bloktan 9'unun kaba inşaatı tamamlanırken diğer inşaatlarda ise duvar örme işlemleri devam ediyor. Konutların 29 bloğu 3+1 ve 105 metre kare, 7 bloğu ise 2+1 ve 85 metrekare olarak inşa ediliyor. İlk konutlar ise 27 Aralık'ta teslim edilecek.

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Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor! Depremzedeler; “Reis bizi unutmadı”, “Cumhurbaşkanımız bizi boynu bükük bırakmadı”

DEPREMZEDELERİN KONUT SEVİNCİ

Depremzedeler, devletin kendilerini aç açıkta bırakmadığını belirterek Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

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Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor! Depremzedeler; “Reis bizi unutmadı”, “Cumhurbaşkanımız bizi boynu bükük bırakmadı”

Gıda teknisyeni 25 yaşındaki Yasemin Kırıcı: "Düzce depremi gibi unutuluruz sanmıştık ama reis bizi unutmadı. Cumhurbaşkanımız yaralarımızı hızla sarıyor. Deprem konutlarının hızla yükselmesiyle bizim de hem umudumuz hem de sevincimiz artıyor. Çok şükür güvenebileceğimiz ve sırtımızı dayayabileceğimiz bir cumhurbaşkanımız var."