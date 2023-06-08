Depremzedelere oy cezası kesen CHP'den ikiyüzlü tavır! Kılıçdaroğlu'ndan elektrik faturası provokasyonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu depremzedelere toplu elektrik faturası çıkarıldığını iddia ederek, yine vatandaşı provoke etmeye çalıştı. Deprem bölgesindeki vatandaşlara 3 aylık toplu elektrik faturası çıkarıldığını ve mağdur edildiklerini ileri süren Kılıçdaroğlu'nu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) daha önce yaptığı düzenleme yalancı çıkardı.
Hükümet ise asrın felaketinin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak ve mağduriyetlerini gidermek için her türlü imkanı seferber ederken elektrikte 3.5, doğalgazda ise 1.2 milyar TL'lik fatura borcu olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik borçlarını sildi.
Ayrıca 1 haziran itibariyle faturalama yapılan illerdeki depremzedelere de elektrik borçlarını faizsiz ve gecikme zammı olmadan 6 taksitte ödeme imkanı tanındı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmesinin ardından daha yeni yeni sosyal medya açıklamaları yapmaya başlarken, yaptığı ilk açıklamalarla yine vatandaşları provoke etmeye çalıştı.
5 MİLYAR TL'LİK BORÇ SİLİNDİ
Deprem bölgesindeki vatandaşlara 3 aylık toplu elektrik faturası çıkarıldığını ve mağdur edildiklerini ileri süren Kılıçdaroğlu'nu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) daha önce yaptığı düzenleme yalancı çıkardı.
Asrın felaketinin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak ve mağduriyetlerini gidermek için her türlü imkanı seferber eden Hükümet ilk etapta evi yıkılan ve acil yıkılacaklar ile ağır ve orta hasarlı evde oturan depremzedelerin elektrikte 3.5, doğalgazda ise 1.2 milyar TL'lik borcu olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik fatura borçlarını sildi.
Bunun ardından 31 mayıs tarihine kadar Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın tamamı ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde sayaç okuma işlemleri durduruldu.
1 haziran itibariyle yeniden okunan elektrik sayaçlarında ise birikmiş borçlar vatandaşa 6 aylık gecikme zammı ve faiz olmayacak şekilde yapılandırılmış şekilde çıkarıldı. Bunun için başvuru şartı da aranmazken, ilk faturaların tamamı 6 aylık eşit taksite bölünmüş şekilde vatandaşa yollandı.
KILIÇDAROĞLU AYNI OYUNU DAHA ÖNCE DE OYNADI
Tüm bunlara rağmen provokasyondan vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu, depremzedelerin mağdur edildiğini ileri sürerek fatura şovuna kalkıştı.
Kılıçdaroğlu benzer bir şovu geçtiğimiz yılda yapmış, 3 ay elektrik faturasını ödemeyerek elektriklerinin kesilmesini sağlamıştı.
Kılıçdaroğlu 15 gün gibi bir süre karanlıkta şov yaptıktan sonra fatura borcunu ödeyerek elektriğini açtırmıştı.
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