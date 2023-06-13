Son dakika: Afyonkarahisar’da heyelan: 1 ölü 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, toprak altında kalan araçların çıkartılması ve içlerinde kimsenin bulunup bulunmadığını tespiti için çalışma başlattı.

Olay sebebiyle kara yolunun heyelan gerçekleşen tek şeridi ulaşıma kapandı.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Facia ardından yapılan hummalı çalışma ile toprak altından 2 kişi sağ çıkarılırken olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.