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Son dakika: Afyonkarahisar’da heyelan: 1 ölü 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2023 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
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Son dakika: Afyonkarahisar’da heyelan: 1 ölü 1 yaralı

Son dakika haberi | Afyonkarahisar - Denizli kara yolunda yaşanan heyelan sebebiyle 2 araç toprak altında kaldı. Facia ardından yapılan hummalı çalışma ile toprak altından 2 kişi sağ çıkarılırken olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

SON DAKİKA: Dazkırı'da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Afyonkarahisar - Denizli kara yolunun Devrent mevkiinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle kara yolundan geçen 2 aracın toprak altında kaldığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, toprak altında kalan araçların çıkartılması ve içlerinde kimsenin bulunup bulunmadığını tespiti için çalışma başlattı.

Olay sebebiyle kara yolunun heyelan gerçekleşen tek şeridi ulaşıma kapandı.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Facia ardından yapılan hummalı çalışma ile toprak altından 2 kişi sağ çıkarılırken olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

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