07 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Melek Mosso’nun ikiyüzlü paylaşımına tepki yağdı! Hem kadın hakları dedi hem de…

Melek Mosso’nun ikiyüzlü paylaşımına tepki yağdı! Hem kadın hakları dedi hem de…

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.06.2023
ABONE OL
Melek Mosso’nun ikiyüzlü paylaşımına tepki yağdı! Hem kadın hakları dedi hem de…

Katıldığı her etkinlikte kadın hakları ile ilgili açıklama yapan Melek Mosso, ikiyüzlü paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Geçtiğimiz gün gerçekleşen bir ödül töreninde yine 'kadınlara özgürlük' çığlıkları atan Mosso’nun AK Partili kadınlara sinkaflı küfürler eden kişinin fotoğrafını retweetlemesi büyük tepki çekti. Tweette ayrıca Melek Mosso'nun AK Partililere hakaret eden kadın gibi giyindiği bir fotoğraf da yer aldı.

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, dün gerçekleşen bir ödül töreninde yaptığı açıklamalarıyla eleştirildi.

Ödül aldığı sırada yaptığı konuşma sosyal medyada tepki görürken Instagram'dan bir video yayınlayan ünlü şarkıcıyla ilgili bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Ödülünü kadınlar için aldığını dile getiren ünlü şarkıcı Melek Mosso, sosyal medyada yaptığı paylaşımla tekrar gündeme oturdu.

HEM ÖZGÜRLÜK İSTEDİ HEM DE AK PARTİLİ KADINLARA KÜFREDENİ İDOL EDİNDİ

'Kadın hakları' ve 'kadınlara özgürlük' çığlıkları atan Melek Mosso'nun yaptığı paylaşım kendi ikiyüzlülüğünü adeta gözler önüne serdi. Mosso'nun, AK Partili kadınlara küfreden CHP'li bir kadını "idol" edindiği ve muhalif seçmenin kıyafetlerine benzer giyinerek "Seçim kombinim" ifadeleriyle paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

TÜRKİYE'Yİ KARALAMA KAMPANYASINDA KENDİSİYLE ÇELİŞTİ

Türkiye, son 21 yılda kadın hakları ve istihdamı konusunda dünya çapında çalışmalar yürütürken, Melek Mosso kadınların özgür olmadığını vurgulayan ifadeleriyle adeta samimiyetsizliğin simgesi oldu. Ayrıca iddialı kıyafetleri ile özgürce konserlerine devam eden Mosso'nun Türkiye'yi karalama kampanyasında kendisiyle çeliştiği görüldü.

MOSSO'DAN İKİ YÜZLÜ PAYLAŞIM

Her fırsatta kadın haklarından dem vuran Melek Mosso'nun bu ikiyüzlü paylaşımı sosyal medyada tepki görürken akıllara, "Seçim mağlubiyetinin devam eden hazımsızlığı" geldi.

AK PARTİLİLERE HAKARET EDEN KADIN GİBİ GİYİNİP ALINTILADI

Şarkıcı, kadın haklarından bahsederken AK Partililere küfür eden kadının fotoğrafının olduğu ve 'Benim idoller' yazılı bir tweet'i retweetlediği ve yorum yaptığı görüldü. Skandal paylaşımdan sonra Mosso'ya sosyal medyada tepki yağdı.

İşte Melek Mosso'ya gelen tepkilerden bazıları;

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA