Melek Mosso’nun ikiyüzlü paylaşımına tepki yağdı! Hem kadın hakları dedi hem de…

HEM ÖZGÜRLÜK İSTEDİ HEM DE AK PARTİLİ KADINLARA KÜFREDENİ İDOL EDİNDİ

'Kadın hakları' ve 'kadınlara özgürlük' çığlıkları atan Melek Mosso'nun yaptığı paylaşım kendi ikiyüzlülüğünü adeta gözler önüne serdi. Mosso'nun, AK Partili kadınlara küfreden CHP'li bir kadını "idol" edindiği ve muhalif seçmenin kıyafetlerine benzer giyinerek "Seçim kombinim" ifadeleriyle paylaşım yaptığı ortaya çıktı.