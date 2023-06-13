Millete hakaret etti kendisine gelince tahammül edemedi! Savcılıktan Melek Mosso’ya ders! | Bir tepki de hemşerilerinden: Haddini bil

Savcılık ayrıca hakaret suçunun oluşabilmesi için mağdurun isminin açıkça belirtilmesi ya da üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, mağdura söylendiğinin anlaşılması gerektiğini belirtti.

"ŞAHSINA DEĞİL" TAKİPSİZLİĞİ

Yargıtay kararlarına da değinerek benzer olaylardan örnekler veren savcılık, isim zikredilmediği, kimse söylendiği anlaşılamayan ya da mağdurun şahsına yönelik söylediğinin belli olmadığı durumlarda ceza verilmediğini açıkladı.

Şüpheli tarafından yapılan yorumda da isim zikredilmediğini ve paylaşım altında birçok yorum bulunduğunu kaydeden savcılık, söylenen sözlerin Melek Mosso'nun şahsına yönelik olmadığını belirtti.

"Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada Mosso'nun şikâyetine takipsizlik kararı verdi.

HEMŞEHRİLERİ MOSSO'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Türkiye'yi karalama kampanyasına dahil olan ünlüler kervanına katılan Melek Mosso'ya memleketi Kayseri'den de tepki geldi. Kayserili kadınlar, Mosso'nun açıklamalarına adeta ateş püskürdü. Kayseri'de bugüne kadar susturulmadıklarını ve kadın oldukları için yargılanmadıklarını belirten kadınlar, Mosso'ya "Konuşuyorsan kendi adına konuş. Tüm kadınlar adına değil. Haddini bil" dediler.