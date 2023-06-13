Millete hakaret etti kendisine gelince tahammül edemedi! Savcılıktan Melek Mosso'ya ders! | Bir tepki de hemşerilerinden: Haddini bil
Katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşma ve AK Parti'lilere ağır küfürler eden kadına özenen fotoğraf paylaşmasıyla büyük tepki toplayan şarkıcı Melek Mosso, konu kendisine gelince tahammül edemedi. Bir vatandaşın sosyal medyada yaptığı yorumu üzerine alındı, kendisine hakaret edildiğini öne sürerek savcılığın kapısını çaldı. Savcılık ise Mosso'ya adeta ders verdi. Hakaret suçunun oluşumu ve hangi hallerde cezalandırıldığı yönünde tanımlar yapan savcılık, söz konusu yorumun şarkıcının şahsına yönelik olmadığını kaydederek takipsizlik verdi.
Melek Mosso avukatı aracılığı ile sosyal medya üzerinden hakaret ettiğini öne sürdüğü Celal T. hakkında şikâyetçi oldu.
İddiaya göre Celal T, Facebook'ta Melek Mosso'nun paylaşılan bir videosunun altına, "Geri zekâlı, ne olacak, öğrenciler çalışmaya devam edecek, cahil" yazdı.
Bu yorumu gören Mosso kendisine hakaret edildiğini öne sürerek savcılığın kapısını çaldı.
SAVCILIKTAN HAKARET SUÇUNUN OLUŞMA TANIMI
Şikâyetle ilgili soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kişilerin onur, şeref ve saygınlığının olduğunu ve "hakaret" suçunun cezalandırılabilmesi için davranışın, kişiyi küçük düşürmeye yönelik gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.
Ağır eleştiri ve rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilemeyeceğini kaydeden savcılık, suç oluşması için sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edici olması gerektiğinin altını çizdi.
Savcılık ayrıca hakaret suçunun oluşabilmesi için mağdurun isminin açıkça belirtilmesi ya da üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, mağdura söylendiğinin anlaşılması gerektiğini belirtti.
"ŞAHSINA DEĞİL" TAKİPSİZLİĞİ
Yargıtay kararlarına da değinerek benzer olaylardan örnekler veren savcılık, isim zikredilmediği, kimse söylendiği anlaşılamayan ya da mağdurun şahsına yönelik söylediğinin belli olmadığı durumlarda ceza verilmediğini açıkladı.
Şüpheli tarafından yapılan yorumda da isim zikredilmediğini ve paylaşım altında birçok yorum bulunduğunu kaydeden savcılık, söylenen sözlerin Melek Mosso'nun şahsına yönelik olmadığını belirtti.
"Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada Mosso'nun şikâyetine takipsizlik kararı verdi.
HEMŞEHRİLERİ MOSSO'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Türkiye'yi karalama kampanyasına dahil olan ünlüler kervanına katılan Melek Mosso'ya memleketi Kayseri'den de tepki geldi. Kayserili kadınlar, Mosso'nun açıklamalarına adeta ateş püskürdü. Kayseri'de bugüne kadar susturulmadıklarını ve kadın oldukları için yargılanmadıklarını belirten kadınlar, Mosso'ya "Konuşuyorsan kendi adına konuş. Tüm kadınlar adına değil. Haddini bil" dediler.
TESETTÜRLÜ ANNENİN MİNİ ETEKLİ KIZI
Selda Avcı (44- Yazar) "Türkiye'de yaşayan ve bu ülkenin ekmeğini yiyip, kariyer ve ün yapan sözde sanatçılar, kendi ülkesini küçük düşürme, aşağılama ve gerici olarak gösterme telaşına düşmüşler. Hemşerimiz Melek Mosso Türkiye'de şanı, şöhreti yakaladıktan sonra, giyim ve kuşamının eleştirildiğinden dem vurarak özgürlükten bahsetmiş. Kendisini asi ruhlu ve baş kaldırıcı gibi gösteren Melek Mosso, Kayserili muhafazakâr bir ailenin kızı. Annesi tesettürlü, kendisi mini etekli. Böyle bir özgürlük dünyanın neresinde var. Yaptığı açıklamaya göre kendisi sürekli baskı altında, susturulup korkutulmuş bir kişi. Tüm kadınlar adına konuşmasın. Biz hayatımızdan memnunuz"
"AÇIK BİR KADINIM ÖZGÜRCE GİYİNİYORUM"
Gül Düzgün (37- Sekreter) "Türkiye'de fikirlere, giyim kuşamlara karışılıyor ifadeleri ile zihinleri bulandıran Melek Mosso'yu doğru bulmuyorum. Ben Türkiye'de yaşıyorum, açık bir kadınım ve istediğim gibi özgürce giyiniyorum. Bana devletim yada milletim tarafından herhangi bir kısıtlama yapılması söz konusu değildir. Sanatçılar örnek olmalı, ülkesine sahip çıkmalı ve kimseye ülkesinin fırsatını vermemeli. Melek Mosso'nun bu yaptığı hiç yakışmadı"
"BİZİM ADIMIZA KONUŞMA, HADDİNİ BİL!"
Hülya Kara (55- Ahçı) "Biz asil bir milletiz. Bu ülke kolayına kurulmadı. Atalarımız 7 düvele karşı savaştı. Şimdi çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan sayesinde ülkemiz adeta çağ atladı. Türkiye yurtdışında İHA-SİHA ve milli teknoloji hamleleri ile konuşuluyor. Ancak bizim içimizdeki bazı sanatçılar gidiyor bizi Avrupa'ya şikayet ediyor. Melek Mosso kadınların sesi kısılıyor, giyimiyle yargılanıyor demiş. Kadınların susturulması gibi bir şey yok. Son 21 yıldır yapılan kazanımlarımızı yok etmeye, ülkemizin itibarını zedelemeye kimsenin hakkı yok. Melek Mosso haddini bilmeli"
"ÜLKEMİZİ BASKICI, GERİCİ GÖSTERMESİ KABUL EDİLEMEZ"
Pınar Yetimoğlu (42- Ev hanımı) ; "Ben Bünyanlıyım. Melek Mosso ile hemşeriyiz. Geçtiğimiz günlerde yaptığı akıllara ziyan açıklama, ona olan tüm hayranlığımı ortadan kaldırdı. Türkiye'de maalesef bazı kişiler sürekli kaosla besleniyor. Ülkemizi dünyaya gerici, baskıcı ve bağnaz olarak göstermeye çalışıyor. Melek Mosso'da bunlardan biri. Kendisiyle hemşeri olduğum için utanıyorum. Olmaz olsun böyle hemşeri. Bugüne kadar çok şükür Türk kadını olarak kimse bizim sesimizi kesmedi. Mosso olmayan bir şey üzerinden gündem olmaya çalışmasın"
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