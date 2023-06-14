14 Haziran 2023, Çarşamba
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Sözde oyuncu Eda Ece'den depremzedelere küstah sözler: Sandıktan onu anladık
28 Mayıs seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybetmesi sonrası bir kısım kendini bilmez küstahça depremzedeleri hedef alarak ötekileştirmeye çalıştı. Katıldığı bir ödül töreninde deprem bölgelerinde Cumhur İttifakı’na, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy veren depremzedeleri eleştiren Eda Ece'nin “Sandıktan onu anladık” sözleri çok büyük tepki çekti.