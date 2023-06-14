İzmir’de büyük kapsamlı uyuşturucu operasyonu: 45 kişi gözaltına alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Torbalı, Bayındır, Tire, Kiraz ve Menderes ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon başlattı.

Ekipler, 5 ay boyunca belirlenen adresleri ve şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrasında operasyon için harekete geçildi. Kent merkezi ve 5 ilçede 150 ekip, 5 özel harekat ekibi olmak üzere 500 personel,1 helikopter ve 8 narkotik köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapıldı.