İzmir'de büyük kapsamlı uyuşturucu operasyonu: 45 kişi gözaltına alındı
İzmir'de, uyuşturucu madde ticaretine yönelik 5 aydır süren teknik ve fiziki takibin ardından merkez ve 5 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi. Olayın ardından 45 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Torbalı, Bayındır, Tire, Kiraz ve Menderes ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon başlattı.
Ekipler, 5 ay boyunca belirlenen adresleri ve şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrasında operasyon için harekete geçildi. Kent merkezi ve 5 ilçede 150 ekip, 5 özel harekat ekibi olmak üzere 500 personel,1 helikopter ve 8 narkotik köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapıldı.
45 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 45 şüpheli yakalanırken, yapılan aramada 49 kilo 750 gram esrar ve skunk maddesi, 4 bin 15 sentetik ecza maddesi, 500 ectasy olarak bilinen uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 15 fişek ele geçirildi.
Ayrıca, çeşitli türlerden kullanıma hazır edilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere imha edilmek üzere el konulurken, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.
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