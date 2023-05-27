Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG Afyonkarahisar’da görücüye çıktı! Vatandaş yoğun ilgi gösterdi: Davul zurna eşliğinde...

Yoğun bir kalabalığın olduğu tanıtımda, vatandaşların TOGG'a olan ilgisi drone ile de görüntülendi.

TOGG'u inceleyen ilçe sakinlerinden Abdülaziz Ören isimli genç, TOGG'u daha önce hep televizyonlarda gördüklerini kaydederek, Bolvadin'e geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.