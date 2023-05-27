Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG Afyonkarahisar'da görücüye çıktı! Vatandaş yoğun ilgi gösterdi: Davul zurna eşliğinde...
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde görücüye çıktı. TOGG'un ilk akıllı cihaz modeli T10X büyük beğeni toplarken, vatandaşlar TOGG’u davul zurna eşliğinde karşıladı. İşte o anlar...
TOGG, Bolvadin'de görücüye çıktı. Çarşı Meydanı'na getirilen TOGG'u görenler fotoğraf çektirmek için adeta birbirleri ile yarıştı. Aracın içerisine girerek inceleyen vatandaşlar, yetkililerden aracın donanımı hakkında da bilgiler aldı.
Yoğun bir kalabalığın olduğu tanıtımda, vatandaşların TOGG'a olan ilgisi drone ile de görüntülendi.
TOGG'u inceleyen ilçe sakinlerinden Abdülaziz Ören isimli genç, TOGG'u daha önce hep televizyonlarda gördüklerini kaydederek, Bolvadin'e geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçları! 28 Mayıs Pazar 2023 Başkan Erdoğan oy oranları...
- Seçim Özel A HABER, ATV YAYIN SAATİ | 28 Mayıs Pazar 2. Tur 13. Cumhurbaşkanı seçimi özel ortak yayını saat kaçta başlayacak?
- Ehliyetle oy kullanılır mı? Kimliksiz, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? 28 Mayıs 2023 oy verirken gerekli belgeler...
- Seçim günü Market, A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi açık mı, kapalı mı? 28 Mayıs Pazar marketler saat kaçta açılıp, kapanacak? İşte çalışma saatleri...
- Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak? 28 Mayıs 2023 Pazar günü seçim yasakları ne zaman bitecek?
- Oy verme saatleri 2023 | Sandıklar kaçta açılacak, kapanacak? 28 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanı seçimleri oylar ne zaman sayılacak?
- Öğrencilere 1000 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, ne zaman? 2023 ödeme takvimi netleşti mi? E-DEVLET 1000 TL harçlık başvurusu nasıl yapılır?
- E-OKUL LGS SINAV YERİ SORGULAMA! LGS'ye hangi okulda gireceğim? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır? meb.gov.tr
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Mayıs Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺
- BAYBURT SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları!
- EYT'de staj ve çıraklık son dakika gelişmesi var mı? EYT staj ve çıraklık sigortası yeni açıklama geldi mi?
- YALOVA 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?