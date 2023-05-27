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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG Afyonkarahisar'da görücüye çıktı! Vatandaş yoğun ilgi gösterdi: Davul zurna eşliğinde...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2023 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
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Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG Afyonkarahisar’da görücüye çıktı! Vatandaş yoğun ilgi gösterdi: Davul zurna eşliğinde...

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde görücüye çıktı. TOGG'un ilk akıllı cihaz modeli T10X büyük beğeni toplarken, vatandaşlar TOGG’u davul zurna eşliğinde karşıladı. İşte o anlar...

TOGG, Bolvadin'de görücüye çıktı. Çarşı Meydanı'na getirilen TOGG'u görenler fotoğraf çektirmek için adeta birbirleri ile yarıştı. Aracın içerisine girerek inceleyen vatandaşlar, yetkililerden aracın donanımı hakkında da bilgiler aldı.

Yoğun bir kalabalığın olduğu tanıtımda, vatandaşların TOGG'a olan ilgisi drone ile de görüntülendi.

TOGG'u inceleyen ilçe sakinlerinden Abdülaziz Ören isimli genç, TOGG'u daha önce hep televizyonlarda gördüklerini kaydederek, Bolvadin'e geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

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