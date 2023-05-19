Erdoğan sevgisiyle tanınan Zülfiye Nine TOGG’a binince gözyaşlarını tutamadı! "20 yıldır Türk milletini ayakta tutan sensin"
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevgisiyle bilinen 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan TOGG'a binince gözyaşlarına hakim olamadı. Ceylan yaşadığı duygu dolu anları, "Biz Cumhurbaşkanımız sayesinde bu günlere geldik. İlçemize böyle bir araba geleceği kimin aklına gelirdi. Tayyip oğlum biz senin sayende neler yaşıyoruz. Oğlum benim ömrüm de senin olsun. 20 yıldır Türk milletini ayakta tutan sensin. Biz geçmişte çok kötü günler yaşadık. Gençlerim vatanınıza sahip çıkın" diyerek anlattı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde geçtiğimiz yıl Aralık ayında yaşanan sel felaketinde hasara uğrayan iş yerlerini gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden dolayı tahribata uğrayan pide dükkanını ziyaret ederek dükkanda bulunan Zülfiye Ceylan'ı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürmüştü.
Bu görüşmeden günler sonra Başkan Erdoğan, Zülfiye Ceylan'ın evine misafir olmuş, Zülfiye nine, Başkan Erdoğan'a hazırladığı pide ve sarmaları ikram ederek, "Çok şükür evimde sevinçle ve mutlulukla ağırladım" sözlerine yer vermişti.
ZÜLFİYE NİNE TOGG'A BİNİNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Başkan Erdoğan'a duyduğu sevgiyle bir anda Türkiye'nin gündemine gelen Zülfiye Ceylan, ilçede sergilenen ilk yerli ve milli otomobil TOGG'u görmek için evinden kalktı geldi. Ceylan, koltuğuna oturduğu TOGG'u inceleyerek gözyaşlarını tutamadı.
"20 YILDIR TÜRK MİLLETİNİ AYAKTA TUTAN SENSİN"
O anları anlatarak duygulu anlar yaşayan Ceylan aracın üretilmesinde emeği geçenlere dua ederek, "Çok duygulandım, arabalar çıkardı, uçaklar çıkardı. Biz eskiden yokluk içinde kuyruklarda bekledik. Şimdi ise benzin kuyruğu değil, TOGG'u almak için sıra bekliyoruz. Bugünleri de gördüm, çok mutluyum.
Biz Cumhurbaşkanımız sayesinde bu günlere geldik. İlçemize böyle bir araba geleceği kimin aklına gelirdi. Tayyip oğlum biz senin sayende neler yaşıyoruz. Oğlum benim ömrüm de senin olsun. 20 yıldır Türk milletini ayakta tutan sensin. Biz geçmişte çok kötü günler yaşadık. Gençlerim vatanınıza sahip çıkın" diye konuştu.
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