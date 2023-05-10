10 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye'nin yerli otomobili Togg Diyarbakır'da! Vatandaşlardan yoğun ilgi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Diyarbakır'da! Vatandaşlardan yoğun ilgi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.05.2023
ABONE OL
Türkiye’nin yerli otomobili Togg Diyarbakır’da! Vatandaşlardan yoğun ilgi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, Diyarbakır'da tanıtımı yapıldı. Aracın direksiyonuna geçen Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin gururu Togg'un Diyarbakır'da olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA