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İstanbul’da dehşet! Annesi, ablası ve komşusunu öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2023
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İstanbul’da dehşet! Annesi, ablası ve komşusunu öldürdü

Korkunç olay İstanbul’da meydana geldi. 16 yaşındaki Mehmet A., annesi, ablası ve komşusunu bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Mehmet A. gözaltına alınırken üzerinde 3 bıçak ele geçirildiği öğrenildi.

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