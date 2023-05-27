Erzurum’da feci kaza! Zamana karşı yarış ölümle bitti

Çevredekilerin cep telefonlarıyla aldıkları görüntülerde, kazanın şiddeti gözler önüne serildi. Sürücü Enes Sait B.'nin görüntülerde "Ben yeşil ışık yanınca geçtim. Hiç anlamadım ki küt diye bir ses geldi" dediği duyuldu.