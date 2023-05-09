Sinop’ta TOGG şov! Vatandaşlardan yoğun ilgi

Onur Sazak ise otomobili çok beğendiğini belirterek, "Çok güzel bir otomobil olmuş. Yakından inceleme, görme fırsatımız oldu. İnşallah ilk fırsatta alacağız." diye konuştu.

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