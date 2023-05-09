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Sinop'ta TOGG şov! Vatandaşlardan yoğun ilgi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2023
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Sinop’ta TOGG şov! Vatandaşlardan yoğun ilgi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Sinop'ta tanıtımı yapıldı. Sinop Valiliği'nin önüne getirilen araca vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, Sinop'ta tanıtımı yapıldı.

Şehir turunun ardından Sinop Valiliği önüne getirilen "Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi. Hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, araçla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Otomobili görmeye gelen vatandaşlardan Necip Sazak, Togg ile millet olarak gurur duyduklarını söyledi.

İlk kez otomobili inceleme fırsatı bulduğunu anlatan Sazak, "Muhteşem bir araç, çok anlatmaya gerek yok. Allah bize almayı da nasip etsin. İlk fırsatta yazılacağız." dedi.

Onur Sazak ise otomobili çok beğendiğini belirterek, "Çok güzel bir otomobil olmuş. Yakından inceleme, görme fırsatımız oldu. İnşallah ilk fırsatta alacağız." diye konuştu.

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