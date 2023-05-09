Sinop'ta TOGG şov! Vatandaşlardan yoğun ilgi
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Sinop'ta tanıtımı yapıldı. Sinop Valiliği'nin önüne getirilen araca vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.
Otomobili görmeye gelen vatandaşlardan Necip Sazak, Togg ile millet olarak gurur duyduklarını söyledi.
İlk kez otomobili inceleme fırsatı bulduğunu anlatan Sazak, "Muhteşem bir araç, çok anlatmaya gerek yok. Allah bize almayı da nasip etsin. İlk fırsatta yazılacağız." dedi.
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