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Haberler Galeri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'a Togg sürprizi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'a Togg sürprizi

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda görüştüğü 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar, Togg ile Bahçelievler'de gezdirildi.

Giriş Tarihi: 10.05.2023 18:09 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 18:25
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın görüştüğü 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar’a Togg sürprizi

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Siyavuşpaşa Mahallesi'nde yaşayan Bayraktar'ı evinde ziyaret etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın görüştüğü 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar’a Togg sürprizi

Burada sohbet ederek çay içen Bahadır, Bayraktar'a Atatürk Havalimanı'nda yapılan mitinge nasıl gittiğini sordu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın görüştüğü 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar’a Togg sürprizi

Bayraktar da mitinge metroyla gittiğini anlatarak "Yürüyen merdiven kapalıydı. Merdivenden aşağı yürüyerek indim, oradan da yürüyerek çıktım." diye konuştu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın görüştüğü 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar’a Togg sürprizi

Bu sırada görüntülendiğinin farkında olmadığını ifade eden Bayraktar bir gencin kendisine yardımcı olduğunu dile getirdi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın görüştüğü 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar’a Togg sürprizi

Bahadır, Bayraktar'ı cuma günü Başkan Erdoğan'ın da katılması beklenen Bahçelievler'de yapılacak programa davet etti.