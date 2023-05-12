Özcan Deniz Togg'la sahneye çıktı! “Şahane bir duygu”

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 'Bursa'da Büyük Buluşma' konserinde sahne alan Özcan Deniz, izleyicilere Togg sürprizi yaşattı. Yapılan özel bir rampa sayesinde yerli otomobille sahneye çıkan Deniz'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank co-pilotluk yaptı. Togg deneyimiyle ilgili konuşan şarkıcı, "Şahane bir duygu. Bütün mühendislere, bütün emeği geçenlere sizler adına teşekkür ediyorum" dedi.