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Özcan Deniz Togg'la sahneye çıktı! “Şahane bir duygu”

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 'Bursa'da Büyük Buluşma' konserinde sahne alan Özcan Deniz, izleyicilere Togg sürprizi yaşattı. Yapılan özel bir rampa sayesinde yerli otomobille sahneye çıkan Deniz'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank co-pilotluk yaptı. Togg deneyimiyle ilgili konuşan şarkıcı, "Şahane bir duygu. Bütün mühendislere, bütün emeği geçenlere sizler adına teşekkür ediyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 12.05.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 11:48
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Özcan Deniz Togg’la sahneye çıktı! “Şahane bir duygu”

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Bursa'da Büyük Buluşma' konseri düzenlendi. İlginin yoğun olduğu konserde Özcan Deniz ve Derya Uluğ çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu seyircilere unutulmaz bir konser verdi. Konserin ilgi odağı Anadolu rengi Togg T10X oldu.

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Özcan Deniz Togg’la sahneye çıktı! “Şahane bir duygu”

Özcan Deniz'in kullandığı Anadolu Togg, özel bir rampa ile sahneye çıkartıldı. Deniz'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank co-pilotluk yaptı. Seyircilerin yoğun alkışı karşısında Bakan Mustafa Varank ile Özcan Deniz konseri izleyenleri selamladı.

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Özcan Deniz Togg’la sahneye çıktı! “Şahane bir duygu”

"BÜTÜN MÜHENDİSLERE, EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Etkinlikte Teknofest montu giyen Bakan Varank, 'Hoş geldiniz' dediği gençlere, 'Teknofest gençliği burada mı?' diye sordu. Bakan Varank, 'Gençler adına' Özcan Deniz'e kırmızı renkli Teknofest montu hediye etti. Özcan Deniz ise Togg deneyimiyle ilgili olarak "Şahane bir duygu. Bütün mühendislere, bütün emeği geçenlere sizler adına teşekkür ediyorum" dedi.

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Özcan Deniz Togg’la sahneye çıktı! “Şahane bir duygu”

Aynı zamanda AK Parti Bursa 2'nci Bölge 1'inci Sıra milletvekili adayı olan Bakan Varank yaptığı selamlama konuşmasında, gerçekleştirdikleri Büyük Bursa Buluşması'nda, coşkunun çok güzel olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde genç kardeşlerimizle, kadınlarla, Bursalı hemşerilerimizle Türkiye Yüzyılı'nda, Bursa yüzyılında hep beraber olacağız" dedi.

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Özcan Deniz Togg’la sahneye çıktı! “Şahane bir duygu”

BAKAN VARANK KONSERİ EŞİYLE İZLEDİ

Özcan Deniz, 'Zorun Ne Benle Aşk' adlı şarkısıyla başladığı konserinde Bursalılara keyifli bir gece yaşattı. Bakan Varank, eşi Esra Varank ile birlikte seyircilerin arasında konseri takip etti. Konser sırasında Togg da sahnede kalmaya devam etti.