Babasını hiç görmeyen şehit kızı: Seçimler artık vatan meselesi

"HİÇ GÖRMEDİĞİM BABAMI ŞEHİT EDENLERLE İŞBİRLİĞİ YAPANLAR HAİNDİR"

Gülnisa Alkış, HDP ve PKK ile işbirliği içerisinde olan CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Yaptıklarını kanına dokunduğunu belirten Gülnisa duygularını SABAH'a anlattı. Gülnisa Alkış, "Ben baba nedir, baba sevgisi nedir hiç bilmedim. 21 yıldır kimseye baba diyemedim. Kocaman kız oldum ama yolda bir baba ve kızını bir arada görünce içim parçalanıyor, kıskanıyorum, gözlerim doluyor. Ancak buz gibi mezar taşını öpüp, ona sarılabiliyorum. Ama şimdi birileri çıkıp, benim hiç görmediğim babamı şehit eden hainlerle iş birliği yapıyor. Benim gözümde onlarla işbirliği yapanlarında hainden farkı yoktur" dedi.