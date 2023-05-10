Kemal Kılıçdaroğlu'na Düzce'de pankart şoku! Vatandaşlar tam karşısında açtı: Çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı...
Seçim vaadi olarak Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi isimleri cezaevinden çıkarmayı vadeden ve 14 Mayıs öncesi hem Kandil'in hem de onun siyasi uzantısı olan HDP'nin desteğini alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'de yaptığı miting sırasında açılan pankartla adeta şoka girdi. Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı alanın tam karşısına "Söylesene bu meydanda! Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ben iktidara gelirsem serbest bırakacağım diye." yazılı bir pankart asıldı.
7'li koalisyonun ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Düzce'de miting yaptı. Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı sırada HDP ile yapılan ortaklığa tepki gösteren vatandaşlar CHP liderinin karşısında bir pankart açtı.
KILIÇDAROĞLU'NA HDPKK TEPKİSİ
Asılan pankartta Kılıçdaroğlu'nun içeriden çıkarma vaadi verdiği HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile el sıkıştığı pozuna yer verilirken, üzerinde "Söylesene bu meydanda! 'Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı iktidara gelirsem serbest bırakacağım' diye" ifadeleri yer aldı.
"CEVAP VERMEDEN GİTMİŞSİNİZ"
Düzceli vatandaşların açtığı pankartın görüntüsünü paylaşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Düzce milletvekili Ayşe Kesir, "Bay bay Kemal, soruya cevap vermeden gitmişsiniz. Hayırdır yazıyı mı göremediniz, biz mi duyamadık?" ifadelerine yer verdi.
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