Kemal Kılıçdaroğlu’na Düzce’de pankart şoku! Vatandaşlar tam karşısında açtı: Çocuklarımızı şehit eden HDPKK’nın eş başkanı Selahattin Demirtaş’ı...

7'li koalisyonun ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Düzce'de miting yaptı. Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı sırada HDP ile yapılan ortaklığa tepki gösteren vatandaşlar CHP liderinin karşısında bir pankart açtı.