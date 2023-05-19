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İstanbul'da alev alan araç cayır cayır yandı İBB'ye bağlı itfaiye ekipleri müdahale edemedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
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İstanbul’da alev alan araç cayır cayır yandı İBB’ye bağlı itfaiye ekipleri müdahale edemedi

İstanbul'da kargo taşıyan bir araçta balata kaynaklı yangın çıktı. Yanan araca İBB'ye bağlı itfaiye ekipleri arıza nedeniyle müdahale edemedi. Araç sürücüsü çaresizce otomobilin alevlere teslim olmasını izlerken, itfaiye erlerine tepki gösterdi.

Kağıthane'de kargo taşıyan hafif ticari araçta balatalardan kaynaklı yangın çıktı. Alev alev yanan araca İBB itfaiyesi arıza nedeniyle müdahale edemedi.

Tepkili araç sürücüsü çaresizce aracının yanışını izlerken, bir itfaiye erinin yangın tüpüyle müdahale edebildiği araç alev harlanınca küle döndü.



Olay, saat 15.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün tamirden çıkan 34 BJ 9160 plakalı hafif ticari aracı alan sürücü Ahmet Doğru, kargoları alıp dağıtım için yola çıktı. Sürücü teslimat yapacağı binanın önüne geldiği esnada aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alev alan araçtan sürücü Doğru çıkarken, yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.



İBB İTFAİYESİ ARIZA ÇIKINCA MÜDAHALE EDEMEDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kağıthane itfaiye istasyonuna bağlı ekip, kısa sürede olay yerine geldi ancak arıza nedeniyle yangına müdahale edemedi.

Uzun süre elinde hortumla bekleyen itfaiye eri, su bir türlü gelmeyince başka bir itfaiye eri ise çevreden bulduğu yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Ancak yangın sönmesini gibi daha da harlanınca çalışmaları izleyen sürücü Doğru, el ve kol hareketleriyle itfaiye erlerine tepki gösterdi.



TEPKİLİ SÜRÜCÜ ÇARESİZCE YANIŞINI İZLEDİ
İtfaiye erlerinin çok sayıda tüp kullanarak müdahale ettiği araç adeta küle döndü. Uzun süre sonra suyun gelmesi sonrası erler müdahale etti ancak bu kez de hortum patladı.

Güçbela kontrol altına alınan araç yangınında sürücünün tek tesellisi müşterilerine teslim etmek için kurtardığı kargolar oldu. Yangının ardından soğutma çalışmalarına geçildi. Yangın esnasında çalışmaları ise çevredeki vatandaşlar film izler gibi izledi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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