İstanbul’da alev alan araç cayır cayır yandı İBB’ye bağlı itfaiye ekipleri müdahale edemedi

Uzun süre elinde hortumla bekleyen itfaiye eri, su bir türlü gelmeyince başka bir itfaiye eri ise çevreden bulduğu yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Ancak yangın sönmesini gibi daha da harlanınca çalışmaları izleyen sürücü Doğru, el ve kol hareketleriyle itfaiye erlerine tepki gösterdi.