Şehit ailelerinden 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürüyor: Evlatlarımızı şehit edenlerle yol yürümekten utanmıyor musunuz?
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK bağlantıları nedeniyle kamudaki mesleki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılar için 'görevlerine iade edeceğiz' vaadine şehit ailelerinden çok sert tepki geldi.
Şanlıurfa Halfeti'de 2019'da PKK'yla çatışmada şehit düşen 2 çocuk babası Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin (28) babası İsmail Kayadibi, PKK ve siyasi uzantılarının açık desteğiyle seçime giden Millet İttifakı'na oğlunun mezarı başında isyan etti. İşte Kayadibi'nin sözleri:
MİLLİYETÇİYİM DİYENLERİN VİCDANI SIZLAMIYOR MU?
6'lı diye başlayıp kaçlı oldukları belli olmayan Millet İttifakı'na sesleniyorum. Evlatlarımızın adını kullanarak siyaset yapmasınlar. Bir şehit ailesinin görüntülerini izinsiz şekilde kullandılar. İçlerinde milliyetçi olduğunu söyleyenler vardı, bunların hiç mi yüreği sızlamıyor HDP ile işbirliği yapılmasından? Bebek katili Öcalan ve Demirtaş'a özgürlük vaat edenlerle yol yürümekten utanmıyorlar mı? Evlatlarımızı şehit edenlerle bir arada olurken vicdanları sızlamıyor mu?
İçinizde ufak bir memleket sevgisi, bayrağın ve şehitlerimizin hatırı varsa oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyun ve iki kez düşünün. Millete sesleniyorum, bizim çocuklarımızı kim öldürdü? Halkımız evlatlarımızı şehit edenlerle yol yürüyenlere nasıl oy verecek? Şehit ailelerinin döktüğü her bir damla gözyaşının hesabını verecekler.
ŞEHİT ANNELERİNE EN GÜZEL HEDİYE: 14 Mayıs bu yıl aynı zamanda Anneler Günü. Şehit annelerinin boynu her zaman bükük. Bu Anneler Günü'nde şehit annelerinin yüzünü güldürmek isteyenler seçimde doğru tercihte bulunsunlar. Şehit annelerine en güzel hediye, millet sevdalıların oylarıdır.
YAVAŞ ŞEHİTLİĞE ELEKTRİK VERİLMESİNİ BİLE GECİKTİRDİ
Şehit Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin babası İsmail Kayadibi, 5 ay boyunca oğlunun kabrinin bulunduğu polis şehitliğinin elektriksiz kaldığını anlatarak "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş neredeydi? Trafo arızası için başvuru yaptık. Dağıtım şirketi, belediyenin abonelik başvurusu yapması gerektiğini söyledi. 10 Nisan Polis Haftası'ndan bir gün önce abonelik yaptırıldı. Belediyeyi idare edemeyen bir insan nasıl cumhurbaşkanı yardımcısı olacak? Şehitliğe hizmet etmeyen kişi, şehitlerin adını kullanmasın. Seçilmeden bize böyle davrananlar velev ki seçilseler buraları yerinden ederler" diye konuştu.
HAİNLERİN ELİNDE OYUNCAK OLANLAR ÜLKEYİ YÖNETEMEZ
Adıyaman'da, 1998 yılında terör örgütü üyeleriyle girilen çatışmada şehit olan Komando Onbaşı Mehmet Koçlar'ın (20) Konya'da yaşayan anne ve babası Mustafa-Ayten Koçlar çifti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve FETÖ'yle yol yürümesine tepki gösterdi.
'FETÖ'NÜN PİYONU OLMUŞ'
Baba Mustafa Koçlar (74): Şehitler hepimizin evladı. Tek söyledikleri yıkacağız, böleceğiz. Siz neyi yıkıp neyi bölüyorsunuz? Bizim elimiz boş mu duruyor. Bunları izleyince içimiz kan ağlıyor. Amerika'nın, FETÖ'nün piyonu olmuşlar. Hainlerin elinde oyuncak olmuşlar. Binlerce şehit vermemize neden olan hainlerle bir olarak mı ülkeyi yöneteceksiniz? Sizin FETÖ'nün, PKK'nın, HDP'nin ekmeğine yağ sürmenize izin vermeyeceğiz.
PKK ve FETÖ ile el ele seçime giriyorlar, el ele yok olacaklar. Son çırpınışları. Terörist bayrağı ile miting alanlarında gezerlerken sesini çıkartamayan Kılıçdaroğlu'na en güzel cevabı sandıkta vereceğiz. Siz kucak kucağa olmaya devam edin. Bu ülkeyi bölemeyecekseniz. Yaptığınız pazarlıkları açıklayın. 'Apo'yu serbest bırakacağız, teröristleri serbest bırakacağız' diyenlerin peşinden gidenlere Allah akıl fikir versin. Biz buna izin verir miyiz?
'YAZIKLAR OLSUN'
Anne Ayten Koçlar (71): Kılıçdaroğlu'nun PKK ve HDP'yle işbirliği gururuma dokunuyor. Bunlarda bayrak sevgisi olsa, evlat sevgisi olsa HDP'nin peşinden gidemezler. Artık her şey ortada. Kandil'le kol kola, kucak kucağalar. Ülkeyi kime satmak istiyorsunuz? Şehitlerimizi ve bayrağımızı unutup ezanımızı mı susturacaksınız? PKK'nın güdümüne girenlere yazıklar olsun.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ADALET BAKANLIĞI MÜLAKAT SONUÇLARI 2023! Adli-İdari Yargı hakimlik, savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Küçük esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı düştü mü, eşitlenecek mi?
- KIZILAY YENİ İŞE ALIM İLANI! KPSS şartı aranmıyor! Kızılay personel alımı başvuru ekranı! 2023 kadro ve şartlar...
- AÖL SINAV SONUCU ÖĞREN! AÖL 2.DÖNEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta mı? aol.meb.gov.tr
- EYT sonrası yeni ilmek açıldı! Bağ-Kur'lu primine SSK rötuşu! Ev hanımlarına erken emeklilik yolu gözüktü! 900 gün kazancı...
- Cilt temizleme ürünlerine gerek kalmadı! Canan Karatay'ın tarifiyle pürüzsüz bir cilde sahip olun! 1 bardak suya...
- İSG/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG/2 sınavı hangi tarihte yapılacak 2023!
- Tarım Kredi Kooperatifi indirim kataloğu! 6-15 Mayıs Temel İhtiyaç Ürünleri FİYAT LİSTESİ! Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı...
- 5 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı, dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺 Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...
- BENZİN FİYATLARI DÜŞTÜ! Akaryakıta indirim son dakika duyuruldu! 6 Mayıs güncel BENZİN-MOTORİN fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...
- DV LOTTERY GREEN CARD SONUÇ EKRANI! 2023 Green Card çekiliş sonuçları açıklandı mı? dvprogram.state.gov sorgulama linki!
- ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?