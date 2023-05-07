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Şehit ailelerinden 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürüyor: Evlatlarımızı şehit edenlerle yol yürümekten utanmıyor musunuz?

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.05.2023 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
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Şehit ailelerinden 7’li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler sürüyor: Evlatlarımızı şehit edenlerle yol yürümekten utanmıyor musunuz?

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK bağlantıları nedeniyle kamudaki mesleki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılar için 'görevlerine iade edeceğiz' vaadine şehit ailelerinden çok sert tepki geldi.

Şanlıurfa Halfeti'de 2019'da PKK'yla çatışmada şehit düşen 2 çocuk babası Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin (28) babası İsmail Kayadibi, PKK ve siyasi uzantılarının açık desteğiyle seçime giden Millet İttifakı'na oğlunun mezarı başında isyan etti. İşte Kayadibi'nin sözleri:





MİLLİYETÇİYİM DİYENLERİN VİCDANI SIZLAMIYOR MU?

6'lı diye başlayıp kaçlı oldukları belli olmayan Millet İttifakı'na sesleniyorum. Evlatlarımızın adını kullanarak siyaset yapmasınlar. Bir şehit ailesinin görüntülerini izinsiz şekilde kullandılar. İçlerinde milliyetçi olduğunu söyleyenler vardı, bunların hiç mi yüreği sızlamıyor HDP ile işbirliği yapılmasından? Bebek katili Öcalan ve Demirtaş'a özgürlük vaat edenlerle yol yürümekten utanmıyorlar mı? Evlatlarımızı şehit edenlerle bir arada olurken vicdanları sızlamıyor mu?





İçinizde ufak bir memleket sevgisi, bayrağın ve şehitlerimizin hatırı varsa oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyun ve iki kez düşünün. Millete sesleniyorum, bizim çocuklarımızı kim öldürdü? Halkımız evlatlarımızı şehit edenlerle yol yürüyenlere nasıl oy verecek? Şehit ailelerinin döktüğü her bir damla gözyaşının hesabını verecekler.




BU SEÇİM, VATAN-MİLLET SEÇİMİ: Bu seçim parti seçimi değil, 100 yılın seçimi, vatan, millet, bayrak seçimi. Karşıdakilerin cumhurbaşkanı adayı Türk bayrağı altında bile demeç vermiyor. Bunların hayatı yalan. İHA, SİHA düşmanlarına bu ülkeyi teslim etmeyiz.




ŞEHİT ANNELERİNE EN GÜZEL HEDİYE: 14 Mayıs bu yıl aynı zamanda Anneler Günü. Şehit annelerinin boynu her zaman bükük. Bu Anneler Günü'nde şehit annelerinin yüzünü güldürmek isteyenler seçimde doğru tercihte bulunsunlar. Şehit annelerine en güzel hediye, millet sevdalıların oylarıdır.





YAVAŞ ŞEHİTLİĞE ELEKTRİK VERİLMESİNİ BİLE GECİKTİRDİ
Şehit Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin babası İsmail Kayadibi, 5 ay boyunca oğlunun kabrinin bulunduğu polis şehitliğinin elektriksiz kaldığını anlatarak "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş neredeydi? Trafo arızası için başvuru yaptık. Dağıtım şirketi, belediyenin abonelik başvurusu yapması gerektiğini söyledi. 10 Nisan Polis Haftası'ndan bir gün önce abonelik yaptırıldı. Belediyeyi idare edemeyen bir insan nasıl cumhurbaşkanı yardımcısı olacak? Şehitliğe hizmet etmeyen kişi, şehitlerin adını kullanmasın. Seçilmeden bize böyle davrananlar velev ki seçilseler buraları yerinden ederler" diye konuştu.

HAİNLERİN ELİNDE OYUNCAK OLANLAR ÜLKEYİ YÖNETEMEZ

Adıyaman'da, 1998 yılında terör örgütü üyeleriyle girilen çatışmada şehit olan Komando Onbaşı Mehmet Koçlar'ın (20) Konya'da yaşayan anne ve babası Mustafa-Ayten Koçlar çifti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve FETÖ'yle yol yürümesine tepki gösterdi.

'FETÖ'NÜN PİYONU OLMUŞ'
Baba Mustafa Koçlar (74): Şehitler hepimizin evladı. Tek söyledikleri yıkacağız, böleceğiz. Siz neyi yıkıp neyi bölüyorsunuz? Bizim elimiz boş mu duruyor. Bunları izleyince içimiz kan ağlıyor. Amerika'nın, FETÖ'nün piyonu olmuşlar. Hainlerin elinde oyuncak olmuşlar. Binlerce şehit vermemize neden olan hainlerle bir olarak mı ülkeyi yöneteceksiniz? Sizin FETÖ'nün, PKK'nın, HDP'nin ekmeğine yağ sürmenize izin vermeyeceğiz.





PKK ve FETÖ ile el ele seçime giriyorlar, el ele yok olacaklar. Son çırpınışları. Terörist bayrağı ile miting alanlarında gezerlerken sesini çıkartamayan Kılıçdaroğlu'na en güzel cevabı sandıkta vereceğiz. Siz kucak kucağa olmaya devam edin. Bu ülkeyi bölemeyecekseniz. Yaptığınız pazarlıkları açıklayın. 'Apo'yu serbest bırakacağız, teröristleri serbest bırakacağız' diyenlerin peşinden gidenlere Allah akıl fikir versin. Biz buna izin verir miyiz?

'YAZIKLAR OLSUN'
Anne Ayten Koçlar (71): Kılıçdaroğlu'nun PKK ve HDP'yle işbirliği gururuma dokunuyor. Bunlarda bayrak sevgisi olsa, evlat sevgisi olsa HDP'nin peşinden gidemezler. Artık her şey ortada. Kandil'le kol kola, kucak kucağalar. Ülkeyi kime satmak istiyorsunuz? Şehitlerimizi ve bayrağımızı unutup ezanımızı mı susturacaksınız? PKK'nın güdümüne girenlere yazıklar olsun.

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