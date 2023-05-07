Şehit ailelerinden 7’li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler sürüyor: Evlatlarımızı şehit edenlerle yol yürümekten utanmıyor musunuz?









PKK ve FETÖ ile el ele seçime giriyorlar, el ele yok olacaklar. Son çırpınışları. Terörist bayrağı ile miting alanlarında gezerlerken sesini çıkartamayan Kılıçdaroğlu'na en güzel cevabı sandıkta vereceğiz. Siz kucak kucağa olmaya devam edin. Bu ülkeyi bölemeyecekseniz. Yaptığınız pazarlıkları açıklayın. 'Apo'yu serbest bırakacağız, teröristleri serbest bırakacağız' diyenlerin peşinden gidenlere Allah akıl fikir versin. Biz buna izin verir miyiz?



'YAZIKLAR OLSUN'

Anne Ayten Koçlar (71): Kılıçdaroğlu'nun PKK ve HDP'yle işbirliği gururuma dokunuyor. Bunlarda bayrak sevgisi olsa, evlat sevgisi olsa HDP'nin peşinden gidemezler. Artık her şey ortada. Kandil'le kol kola, kucak kucağalar. Ülkeyi kime satmak istiyorsunuz? Şehitlerimizi ve bayrağımızı unutup ezanımızı mı susturacaksınız? PKK'nın güdümüne girenlere yazıklar olsun.