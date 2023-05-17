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Şehit yakınları Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelengi parçaladı! HDP ve PKK desteği sonrası büyük tepki...

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Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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Şehit yakınları Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği çelengi parçaladı! HDP ve PKK desteği sonrası büyük tepki...

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bayram Doğan için düzenlenen cenaze töreninde CHP ve İYİ Parti tarafından gönderilen çelenkler tepkiye neden oldu. HDP ve PKK'nın seçimlerde destek verdiği Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk şehit yakınları tarafından parçalandı. İşte detaylar...

Şırnak'ta başlatılan operasyon çerçevesinde gerçekleştirilen operasyon da Bestler-Dereler bölgesinde arazi araması sırasında mağaraya sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada Çakırsöğüt 3. Jandarma Komanda Tugay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan şehit oldu. Şehittin naaşı geçtiğimiz gün Şırnak'ta yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi.

CHP VE İYİ PARTİ'DEN ÇELENK

Bugün ikindi namazının ardından Turhal Cumhuriyet Meydanında kılınacak cenaze namazına binlerce kişi katıldı. Şehit yakınları alanda bulunan ve üzerinde, 'CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı' yazılı olan çelenklerin kaldırılmasını istedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN GÖNDERDİĞİ ÇELENK PARÇALANDI

Bunun üzerine vatandaşlardan tepki gecikmedi. İYİ parti çelengi alandan kaldırılırken, Cumhuriyet Halk Partisine ait çelenk vatandaşlar tarafından parçalandı.

Tepkiler üzerine şehidin naaşının koyulacağı alanda 'Cumhurbaşkanı' yazılı olan çelenk konulması, öfkeli şehit yakınlarının sakinleşmesine neden oldu.

Kılıçdaroğlu’na HDPKK tepkisi KILIÇDAROĞLU'NA HDPKK TEPKİSİ

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