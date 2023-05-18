Şehit İbrahim Halil Ateş’in babasından 7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: Bunlara verecek oyumuz yok

Biz her zaman Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanındayız. Cumhurbaşkanı'mız dik dursun. Millet olarak herkes arkasında. Benim 10 çocuğum var. Çocuklarım bu vatana feda olsun. Benim oğlum vatanı milleti için şehit oldu. Sağ olsun devlet bize sahip çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ne yüzle bizden oy istiyor? Çocuklarımızı şehit edenlere verecek oyumuz yok. Daha dün Şırnak'ta 5 fidan gibi evladımızı şehit ettiler. Millet bunlara oy vermez" diye konuştu.